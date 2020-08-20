Skoda продемонстрировала матричные фары Enyaq iV (Фото)

Компания Skoda продолжает постепенное рассекречивание первой электрической модели - кроссовера Enyaq iV.

Тизерная кампания первого полностью электрического кроссовера Skoda продолжается новыми изображениями, демонстрирующими фары автомобиля.

Очередные эскизы позволяют подробно рассмотреть полностью светодиодные матричные фары и задние фонари новинки.

Для Skoda Enyaq iV обещают светодиодные фары, но пока не уточняют, во всех ли версиях они будут предложены. Дневные ходовые огни представлены тонкой полосой с нарисованными ресничками, которая проходит через всю радиаторную решетку.

The latest #Skoda #Enyaq #iV sketches hint at details on the front and rear of the upcoming electric SUV https://t.co/JR7VEcP7Lc pic.twitter.com/1GsiJlOrvC — Autocar (@autocar) August 19, 2020

Skoda также объясняет, что светодиодные модули вдохновлены традициями богемского хрусталя. Это особенно заметно на задних фарах, которые отличаются "четкими линиями и исключительно прозрачными стеклянными гранями".

Enyaq iV - первая модель Skoda на платформе MEB, которую концерн Volkswagen разработал специально для электромобилей. Габариты чешского кроссовера - 4648x1877x1618 мм, расстояние между осями - 2765 мм, объем багажника - 585 литров.

Как сообщалось ранее, чешский бренд представил обновленную версию Skoda Octavia, которая теперь может оснащаться турбированным мотором.

Также, Skoda реализовал рекордное количество Kamiq в сегменте SUV, разойдясь тиражом в 4 тысячи единиц.