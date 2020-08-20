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Skoda продемонстрировала матричные фары Enyaq iV (Фото)

Skoda продемонстрировала матричные фары Enyaq iV (Фото)
Обновлено 09:59 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Компания Skoda продолжает постепенное рассекречивание первой электрической модели - кроссовера Enyaq iV.

Тизерная кампания первого полностью электрического кроссовера Skoda продолжается новыми изображениями, демонстрирующими фары автомобиля.

Очередные эскизы позволяют подробно рассмотреть полностью светодиодные матричные фары и задние фонари новинки.

Для Skoda Enyaq iV обещают светодиодные фары, но пока не уточняют, во всех ли версиях они будут предложены. Дневные ходовые огни представлены тонкой полосой с нарисованными ресничками, которая проходит через всю радиаторную решетку.

Skoda также объясняет, что светодиодные модули вдохновлены традициями богемского хрусталя. Это особенно заметно на задних фарах, которые отличаются "четкими линиями и исключительно прозрачными стеклянными гранями".

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Enyaq iV - первая модель Skoda на платформе MEB, которую концерн Volkswagen разработал специально для электромобилей. Габариты чешского кроссовера - 4648x1877x1618 мм, расстояние между осями - 2765 мм, объем багажника - 585 литров.

Как сообщалось ранее, чешский бренд представил обновленную версию Skoda Octavia, которая теперь может оснащаться турбированным мотором.

Также, Skoda реализовал рекордное количество Kamiq в сегменте SUV, разойдясь тиражом в 4 тысячи единиц.

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Skoda, Авто, Skoda Enyaq iV.

Автор:

Телеграф
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