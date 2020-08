Skoda продемонстрировала матричные фары Enyaq iV (Фото)

Тизерная кампания первого полностью электрического кроссовера Skoda продолжается новыми изображениями, демонстрирующими фары автомобиля.

Очередные эскизы позволяют подробно рассмотреть полностью светодиодные матричные фары и задние фонари новинки.

Для Skoda Enyaq iV обещают светодиодные фары, но пока не уточняют, во всех ли версиях они будут предложены. Дневные ходовые огни представлены тонкой полосой с нарисованными ресничками, которая проходит через всю радиаторную решетку.

The latest #Skoda #Enyaq #iV sketches hint at details on the front and rear of the upcoming electric SUV https://t.co/JR7VEcP7Lc pic.twitter.com/1GsiJlOrvC

— Autocar (@autocar) August 19, 2020