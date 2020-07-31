Skoda Octavia обзавелась новым турбомотором

Чешский бренд представил обновленную версию Skoda Octavia, которая теперь может оснащаться турбированным мотором.

Новая модель Skoda Octavia несколько месяцев подряд предлагалась покупателям только в максимальной модификации First Edition. Эта модель была оснащена 1,5-литровым турбодвигателем мощностью в 150 л.с.

На данный момент чешский автопроизводитель Skoda намерен представить на рынке модель только в других комплектациях.

Новая модель автомобиля в кузовах универсала и хэтчбека будет предлагаться с новым 1,0-литровым агрегатом, который непосредственно сочетается с "механикой".

Новый турбомотор позволяет разгоняться до "сотни" ровно за 11 секунд.

Напомни, итальянская компания Maserati выпустит "заряженные" седаны Ghibli и Quattroporte. Новая линейка дебютирует через пару недель.