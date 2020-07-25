Круче Kia Seltos и Hyundai Creta: недорогой Skoda Kamiq стал лучшим в сегменте SUV

Крупнейший чешский производитель Skoda реализовал рекордное количество Kamiq в сегменте SUV, разойдясь тиражом в 4 тысячи единиц.

Skoda Kamiq оказался бестселлером марки. По продажам бюджетный кроссовер обошел Kia Seltos и Hyundai Creta, которые были реализованы за 3,5 и 3 тысячи экземпляров соответственно.

Премьера Skoda Kamiq в Китае состоялась в 2018 году, а осенью предыдущего года была разработана бюджетная версия малогабаритного кроссовера, который вызвал повышенный спрос у клиентов марки.

В длину Kamiq достигает 4 390 мм, а в качестве платформы выступает "тележка" PQ25. Под капотом кроссовера скрывается полуторалитровый бензиновый "атмосферник" с отдачей 110 л.с. Пару ему составляют 5МКПП или 6АКПП. А вот привод - безальтернативный передний. Купеобразный Kamiq получает 1,2-литровый турбомотор мощностью 116 л.с., сочетающийся с семиступенчатым "роботом".

В Китае стоимость Skoda Kamiq составляет от 89,9 до 125,9 тысяч юаней, или около 350 и 500 тысяч гривен по нынешнему курсу.

Как сообщалось ранее, компания Skoda представила битопливную версию новой Octavia.

Также, Skoda отказалась от выпуска двух дизельных автомобилей. Речь идет о компактном Karoq Scout и более габаритном Kodiaq Scout.