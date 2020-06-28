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Компания Skoda представила битопливную версию новой Octavia

Компания Skoda представила битопливную версию новой Octavia
Обновлено 09:23 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Такие авто оборудованы тремя баллонами, рассчитанными на 17,33 килограмма метана, а также бензобаком на девять литров.

Новая Skoda Octavia получила еще одну модификацию: речь идет о газовой версии G-Tec для чешских универсалов и лифтбеков.

При использовании газа средний расход топлива на каждую "сотню" пробега достигает 3,5 литров. Что касается бензина, то здесь называется цифра в 4,6 литра на 100 км пути.

За работоспособность битопливных "Октавий" отвечает адаптированная полуторалитровая "турбочетверка", выдающая 130 л.с. Такой движок способен функционировать в экономичном цикле Миллера.

Автономность полностью заправленного лифтбека, по заверениям разработчиков, составляет 690 км. На метане Octavia G-Tec преодолеет порядка 500 км, запас хода в бензиновом режиме - еще 190 км. 

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Автомобиль переключится с газа на бензин автоматически, если зафиксирует спад давления в системе или при "холодном" запуске мотора при температуре меньше -10°C.

С новым газобаллонным оборудованием у таких машин страдает вместимость багажника – он теряет 145 литров. А вот экологичность Octavia G-Tec на 25 процентов выше, чем у бензиновых версий. В Европе экономичные "Октавиа" появятся в продаже в сентябре.

Прайсы еще не озвучивались.

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Все по теме:

Skoda, Автомобили, Авто, Skoda Octavia.

Автор:

Телеграф
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