Стало известно, когда флагман Hyundai Palisade поступит в дилерские центры

В Hyundai подтвердили, что флагманский Palisade выйдет на рынок Австралии: до выставочных залов корейский внедорожник доберется до конца года.

Марка предложит австралийцам SUV с двумя моторами на выбор: 3,8-литровый V6, выдающий 286 л.с., и 2,2-литровый четырехцилиндровый турбодизель с отдачей 197 л.с.

Оба мотора работают в связке с 8АКПП. При этом 3,8-литровый V6 стандартно поставляется с передним приводом, а вот турбодизель доступен с полным приводом.

Салон новинки может быть рассчитан на семь или восемь мест. Австралийскому Hyundai Palisade полагается новейшая широкоэкранная мультимедиа со встроенной навигацией Apple CarPlay и Android Auto.

Более продвинутые версии внедорожника получат виртуальную "приборку". В целом же салон новинки получился не только весьма технологичным, но и максимально комфортным. Производитель позаботился о вентиляционных отверстия во всех трех рядах, а также предусмотрел сразу 16 подстаканников. "Запаска" тоже имеется.

Цены для Австралии пока еще не были объявлены.