Land Rover Discovery: обновленные внедорожник превратится в гибрид (Фото)

Discovery находится в середине своего жизненного цикла, поэтому Land Rover готовится к легкому обновлению внедорожника и вывел на тесты ранний прототип.

На первый взгляд, этот прототип, прошедший испытания в районе Нюрбургринга, ничем не отличается от предшественника, поскольку кажется, что модель получила те же панели кузова, колеса и осветительные приборы.

Все изменится для серийной версии Discovery, которая, как ожидается, немного обновится, и, вероятно, получит новые бамперы, решетку радиатора, а также передние и задние фонари.

В салоне могут произойти гораздо большие изменения, поскольку Discovery будет использовать систему Touch Pro Duo, уже установленную в Range Rover, Range Rover Sport и Range Rover Velar.

Он будет оснащен сенсорной информационной информационно-развлекательной системой, а также дополнительной сенсорной панелью для управления климат-контролем и другими настройками автомобиля. Возможно также появление цифровой комбинации приборов, системы внешнего освещения и нового рычага переключения передач.

Land Rover не раскрывал подробностей будущей модели, но, согласно предыдущей информации, внедорожник может быть оснащен 48-вольтной мягкой гибридной системой и, возможно, даже плагин-гибридной силовой установкой.

В Range Rover Sport Mild Hybrid основан на 3,0-литровом шестицилиндровом двигателе с турбонаддувом с усовершенствованной системой "старт/стоп", которая позволяет агрегату отключаться на длительное время.