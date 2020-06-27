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Geely и Volvo представил "совместную работу" - кроссовер Lynk & Co 06

Geely и Volvo представил "совместную работу" - кроссовер Lynk & Co 06
Обновлено 12:40 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Состоялась премьера нового паркетника марки Lynk & Co. Новинка получила индекс 06.

Бренд марки Lynk & Co, созданный компаниями Geely и Volvo, за четыре года существования уже имеет в своей линейке четыре модели.

Теперь же состоялся дебют пятого автомобиля — компактного кроссовера Lynk & Co 06.

Новый Lynk & Co 06 пока является самой компактной моделью этого бренда. Длина кроссовера составляет 4340 мм. Внешний дизайн новинки выполнен в общей стилистике компании. Новый Lynk & Co 06 выделяется лишь крупноячеистой решёткой радиатора и раздвоенными боковыми секциями задних фонарей.

Отметим, что данный кроссовер — это первая модель бренда, которая получила компактную платформу BMA компании Geely. Такое же шасси используется у автомобилей Geely Coolray и Geely Icon. Исходя из данной архитектуры, привод у нового Lynk & Co 06 будет только передний, а сзади — полузависимая подвеска.

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На первом этапе продаж новинка будет комплектоваться только единственным бензиновым 1,5-литровым турбо-мотором, который выдаёт 177 л.с. и 265 Нм крутящего момента. В паре с двигателем будет работать 7-скоростной преселективный «робот». Позже появится и гибридная версия кроссовера.

В Китае новинка появится этой осенью. При этом компания планирует выйти и на европейский рынок.

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Автомобиль, Авто, Volvo, Geely.

Автор:

Телеграф
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