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Компания Toyota объявила цены на свой кроссовер Venza 2021 года

Компания Toyota объявила цены на свой кроссовер Venza 2021 года
Обновлено 14:46 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Японский бренд опубликовал прайс-лист на обновленную версию среднеразмерного кроссовера Toyota Venza.

Японский автопроизводитель назвал цены на новый кроссовер Toyota Venza для рынка североамериканского рынка.

Продажи новинки в США начнутся уже в сентябре, автомобиль будет доступен в трех комплектациях (LE, XLE, Limited) и исключительно с гибридной силовой установкой мощностью 220 л.с.

Самая бюджетная модификация LE с базовым набором опций и тканевой обивкой кресел обойдется в 32 470 долларов.

За "среднюю" версию XLE нужно будет заплатить 36 000 долларов, а топовый вариант Limited с кожаным салоном, вентиляцией передних кресел, акустикой JBL и электрохромной крышей обойдется в 39 800 долларов.

В каждой из комплектаций новая Venza по умолчанию имеет фирменный комплекс безопасности Toyota Safety Sense, который включает в себя семь систем и ассистентов.

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Линейка моторов Toyota Venza в США пока включает только гибридную силовую установку мощностью 220 л.с., которая состоит из 2,5-литрового бензинового ДВС и трех электромоторов.

Привод, соответственно — постоянный полный, а в качестве трансмиссии используется безальтернативный бесступенчатый вариатор.

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Все по теме:

Автомобили, Авто, Toyota Venza, Venza 2021 года.

Автор:

Телеграф
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