У нового Mercedes-Benz S-Class появятся фронтальные подушки для задних пассажиров (Фото)

Mercedes-Benz продолжает рассекречивать детали относительно рестайлингового автомобиля S-Class.
Тем не менее компания не сообщает подробностей о системе. Однако, как можно понять по опубликованной иллюстрации, данные подушки безопасности будут интегрированы в спинки передних кресел. И в случаи лобового столкновения фронтальные подушки сработают одновременно с боковыми.
При этом, пассажиры сзади также будут максимально защищены.
Как сообщается, обновлённый S-Class будет дебютной машиной, которая получит подушки безопасности сзади.
Обновлённая модель, в частности, получит систему защиты, способную при обнаружении опасности наезда сзади на авто, которое неподвижно стоит, без участия человека, предпринять действия, чтобы обеспечить безопасность водителя и пассажиров.
Напомним, на автосалоне в Чэнду был презентован новый кроссовер Haval DaGou, который переводится как "Большая собака".