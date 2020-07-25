У нового Mercedes-Benz S-Class появятся фронтальные подушки для задних пассажиров (Фото)

В компании рассказали о технологии, которая должна защитить пассажиров сзади от лобового столкновения.

Mercedes-Benz продолжает рассекречивать детали относительно рестайлингового автомобиля S-Class.

Тем не менее компания не сообщает подробностей о системе. Однако, как можно понять по опубликованной иллюстрации, данные подушки безопасности будут интегрированы в спинки передних кресел. И в случаи лобового столкновения фронтальные подушки сработают одновременно с боковыми.

При этом, пассажиры сзади также будут максимально защищены.

Как сообщается, обновлённый S-Class будет дебютной машиной, которая получит подушки безопасности сзади.

Обновлённая модель, в частности, получит систему защиты, способную при обнаружении опасности наезда сзади на авто, которое неподвижно стоит, без участия человека, предпринять действия, чтобы обеспечить безопасность водителя и пассажиров.

Напомним, на автосалоне в Чэнду был презентован новый кроссовер Haval DaGou, который переводится как "Большая собака".