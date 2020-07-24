"Большая собака": Haval представил свой новый кроссовер DaGou (Фото)

На автосалоне в Чэнду был презентован новый кроссовер Haval DaGou, который переводится как "Большая собака".

Сначала предполагалось, что новый Haval DaGou сменит на посту рамный внедорожник Haval H5, но этим авто оказался кроссовер.

Haval DaGou - это кроссовер с несущим кузовом и поперечным расположением двигателя. Модель базируется на новом шасси с многорычажной подвеской сзади и McPherson спереди.

Новый кроссовер построен на новой платформе B30. Снаряженная масса - от 1545 до 1575 кг, полная - две тонны.

View this post on Instagram A post shared by Автомобили Оками (@okami_ekb) on Jul 24, 2020 at 3:31am PDT

Отметим, что над дизайном DaGou трудился Филл Симмонс, ранее работавший в компании Land Rover. Брутальный облик кроссовера Haval подчеркивают неокрашенные бамперы и массивные колесные арки.

Среди оборудования есть электропривод передних кресел, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора и другие полезные опции.

Продажи "песа" в КНР стартуют до конца сентября 2020 года.