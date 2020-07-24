"Большая собака": Haval представил свой новый кроссовер DaGou (Фото)

Сначала предполагалось, что новый Haval DaGou сменит на посту рамный внедорожник Haval H5, но этим авто оказался кроссовер.
Haval DaGou - это кроссовер с несущим кузовом и поперечным расположением двигателя. Модель базируется на новом шасси с многорычажной подвеской сзади и McPherson спереди.
Новый кроссовер построен на новой платформе B30. Снаряженная масса - от 1545 до 1575 кг, полная - две тонны.
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Отметим, что над дизайном DaGou трудился Филл Симмонс, ранее работавший в компании Land Rover. Брутальный облик кроссовера Haval подчеркивают неокрашенные бамперы и массивные колесные арки.
Среди оборудования есть электропривод передних кресел, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора и другие полезные опции.
Продажи "песа" в КНР стартуют до конца сентября 2020 года.