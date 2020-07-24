BMW X7 Dark Shadow Edition 2021: представлена эксклюзивная версия внедорожника (Фото)

Компания BMW подготовила для покупателей новый лимитированный внедорожник X7 Dark Shadow Edition, тираж которого составляет всего 600 экземпляров. В качестве базы для новинки была взята модель X7 M50i.
Роскошный кроссовер выпущен в темно-сером цвете с матовым покрытием. Кроме этого, авто оснащено глянцевыми деталями черного цвета. Они есть на зеркалах, рейлингам на крыше, решетке радиатора и вокруг воздухозаборников в передней панели.
Черные хромированные наконечники также присутствуют на трапециевидных выпускных патрубков.
Салон специальной серии имеет кожаную обвивку Merino в двухцветном исполнении Night Blue и Black.
В движение Shadow Edition приводит 4,4-литровый мотор Twin-Turbo V8 BMW N63 производительностью 523 л. с. С двигателем сочетается 8-скоростная коробка "автомат" с приводом 4×4. Автопроизводитель также снабдили модель двухосной пневматической подвеской и тормозами M Sport.
BMW X7 Dark Shadow Edition можно приобрести за 119 495 долларов, или около 542 тысяч гривен.
Как сообщалось ранее, компания BMW, "наградила" электрической версией кроссовер X3, а не как все думали - седан Series 7.
Также, недавно BMW назвала дату дебюта электрокроссовера iX3.