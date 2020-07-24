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BMW X7 Dark Shadow Edition 2021: представлена эксклюзивная версия внедорожника (Фото)

BMW X7 Dark Shadow Edition 2021: представлена эксклюзивная версия внедорожника (Фото)
Обновлено 15:16 Сегодня Телеграф
Немецкий автопроизводитель BMW показал эксклюзивную версию внедорожника X7 под названием Dark Shadow Edition.

Компания BMW подготовила для покупателей новый лимитированный внедорожник X7 Dark Shadow Edition, тираж которого составляет всего 600 экземпляров. В качестве базы для новинки была взята модель X7 M50i.

Роскошный кроссовер выпущен в темно-сером цвете с матовым покрытием. Кроме этого, авто оснащено глянцевыми деталями черного цвета. Они есть на зеркалах, рейлингам на крыше, решетке радиатора и вокруг воздухозаборников в передней панели.

Черные хромированные наконечники также присутствуют на трапециевидных выпускных патрубков.

BMW X7 Dark Shadow Edition 2021

Салон специальной серии имеет кожаную обвивку Merino в двухцветном исполнении Night Blue и Black.

BMW X7 Dark Shadow Edition

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В движение Shadow Edition приводит 4,4-литровый мотор Twin-Turbo V8 BMW N63 производительностью 523 л. с. С двигателем сочетается 8-скоростная коробка "автомат" с приводом 4×4. Автопроизводитель также снабдили модель двухосной пневматической подвеской и тормозами M Sport.

BMW X7

BMW X7 Dark Shadow Edition можно приобрести за 119 495 долларов, или около 542 тысяч гривен.

Как сообщалось ранее, компания BMW, "наградила" электрической версией кроссовер X3, а не как все думали - седан Series 7.

Также, недавно BMW назвала дату дебюта электрокроссовера iX3.

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Все по теме:

Внедорожник, BMW, Авто, BMW X7 Dark Shadow Edition 2021.

Автор:

Телеграф
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