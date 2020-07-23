Режим экономии: Bugatti отложила выпуск доступной модели

Французская марка Bugatti, принадлежащая концерну Volkswagen, приостановила проект разработки своей второй модели, которая должна оказаться дешевле суперкара Chiron. Причина - экономия в условиях пандемии.

Bugatti решила отложить разработки над новой практичной моделью. Учитывая сегодняшние экономические реалии, в приоритетность компании входит только сохранение ликвидности.

Как сообщает глава компании Стефан Винкельман, он сомневается, что затраты на выпуск новой модели смогут окупится в ближайшее время. Поэтому фирма не собирается тратить деньги до конца 2020 года.

Стоит отметить, что новая модель должна стать намного дешевле, чем ее предшественник, гиперкар Chiron, стоимость которого составляет более 3 миллионов долларов.

View this post on Instagram A post shared by BehindTheWheelTV (@behindthewheeltv) on Jul 23, 2020 at 9:30am PDT

Ранее компания заявляла, что этот автомобиль станет "повседневным" и окажется более доступным по цене.

Как сообщалось ранее, итальянский автопроизводитель Lamborghini выпустил 10-тысячный кроссовер Urus.

Также, компания Kia опубликовала тизерный видеоролик с серийным кроссовером Sonet, который будет стоить дешевле Seltos.