Режим экономии: Bugatti отложила выпуск доступной модели

Bugatti решила отложить разработки над новой практичной моделью. Учитывая сегодняшние экономические реалии, в приоритетность компании входит только сохранение ликвидности.
Как сообщает глава компании Стефан Винкельман, он сомневается, что затраты на выпуск новой модели смогут окупится в ближайшее время. Поэтому фирма не собирается тратить деньги до конца 2020 года.
Стоит отметить, что новая модель должна стать намного дешевле, чем ее предшественник, гиперкар Chiron, стоимость которого составляет более 3 миллионов долларов.
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Ранее компания заявляла, что этот автомобиль станет "повседневным" и окажется более доступным по цене.
Как сообщалось ранее, итальянский автопроизводитель Lamborghini выпустил 10-тысячный кроссовер Urus.
Также, компания Kia опубликовала тизерный видеоролик с серийным кроссовером Sonet, который будет стоить дешевле Seltos.