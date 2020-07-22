Lamborghini собрал 10-тысячный суперкар Urus

Итальянский автопроизводитель Lamborghini выпустил 10-тысячный кроссовер Urus.

Компания Lamborghini заявила о выпуске кроссовера Lamborghini Urus с порядковым номером 10 000. Фирма, которая назвала это новым рекордом, надеется оживить продажи именитой марки.

Lamborghini Urus был представлен еще в декабре 2017 года, а реализовывать его начали только в 2018 году летом.

Стоит отметить, что данная модель довольно популярна среди клиентов автопроизводителя. На его долю приходится около 60% всех продаж бренда.

Кроссовер презентовали в новом цвете под названием Nero Noctis Matt с карбоновым дизайн-пакетом для кузова. Салон выдержан в двухцветном исполнении Ad Personam (черный и оранжевый).

В оформлении экстерьера и интерьера щедро использованы карбоновые детали.

На данный момент известно том, что у нового десятитысячного суперкара Urus уже появился заказчик из России.