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Lamborghini собрал 10-тысячный суперкар Urus

Lamborghini собрал 10-тысячный суперкар Urus
Обновлено 18:28 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Итальянский автопроизводитель Lamborghini выпустил 10-тысячный кроссовер Urus.

Компания Lamborghini заявила о выпуске кроссовера Lamborghini Urus с порядковым номером 10 000. Фирма, которая назвала это новым рекордом, надеется оживить продажи именитой марки.

Lamborghini Urus был представлен еще в декабре 2017 года, а реализовывать его начали только в 2018 году летом.

Стоит отметить, что данная модель довольно популярна среди клиентов автопроизводителя. На его долю приходится около 60% всех продаж бренда.

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Кроссовер презентовали в новом цвете под названием Nero Noctis Matt с карбоновым дизайн-пакетом для кузова. Салон выдержан в двухцветном исполнении Ad Personam (черный и оранжевый).

В оформлении экстерьера и интерьера щедро использованы карбоновые детали.

На данный момент известно том, что у нового десятитысячного суперкара Urus уже появился заказчик из России.

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Все по теме:

Авто, Lamborghini, Кроссовер, Lamborghini Urus.

Автор:

Телеграф
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