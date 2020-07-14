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BMW X3 стал электрокаром: детали

BMW X3 стал электрокаром: детали
19:27 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: twitter.com
Компания BMW, "наградила" электрической версией кроссовер X3, а не ка все думали - седан Series 7.

Визуально отличить электромобиль от обычного BMW X3 можно лишь по дизайну фальшрадиаторной решетки и голубым акцентам в оформлении.

Также есть и некоторая разница в габаритах: длина увеличилась с 4,72 до 4,73 метра, ширина уменьшилась с 1,9 до 1,89 метра, высота — с 1,68 до 1,67 метра. Расстояние между осями составляет все те же 2,86 метра.

Весит BMW iX3 2185 кг. Для сравнения, одна из самых массивных топливных модификаций, X3 M40d, уже тянет на 2020 кг, а ведь электрической машине достался серьезный довесок в виде блока аккумуляторов на 80 киловатт-часов.

Батареи должно хватать на 460 километров пути при расчете по методике WLTP. По данному показателю BMW немного превосходит Mercedes-Benz EQC (417 км) с батареей аналогичной емкости, но уступает Jaguar I-Pace (470 км). 150-киловаттным током BMW iX3 можно зарядить на 80% за 34 минуты.

Электромотор у BMW iX3 только один, на задней оси. Он развивает 286 л.с. и 400 Нм и позволяет разогнаться до 100 км/ч за 6,8 секунды — на 0,4 секунды медленнее полноприводного 249-сильного X3 xDrive30i. Максимальная скорость ограничена на отметке в 180 км/ч. Ожидается, что позднее баварцы выпустят двухмоторный электромобиль, возможно даже под брендом BMW M, но подробностей пока нет.

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Производство BMW iX3 уже налажено в Китае на совместном с Brilliance предприятии. Ранее сообщалось, что по-настоящему массовым оно станет до конца лета, но новых подробностей на этот счет пока нет.

С китайского завода электромобиль будут поставлять по всему миру, при этом не исключено, что со временем модель будут делать и на других площадках. Во всяком случае, компоненты силовой установки eDrive пятого поколения, которая дебютировала на iX3, планируют делать и в Германии, и в США.

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Все по теме:

Автомобиль, BMW, Авто, Кроссовер, Электрокар, BMW X3.

Автор:

Телеграф
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