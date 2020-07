BMW X3 стал электрокаром: детали

Визуально отличить электромобиль от обычного BMW X3 можно лишь по дизайну фальшрадиаторной решетки и голубым акцентам в оформлении.

Также есть и некоторая разница в габаритах: длина увеличилась с 4,72 до 4,73 метра, ширина уменьшилась с 1,9 до 1,89 метра, высота — с 1,68 до 1,67 метра. Расстояние между осями составляет все те же 2,86 метра.

Весит BMW iX3 2185 кг. Для сравнения, одна из самых массивных топливных модификаций, X3 M40d, уже тянет на 2020 кг, а ведь электрической машине достался серьезный довесок в виде блока аккумуляторов на 80 киловатт-часов.

Батареи должно хватать на 460 километров пути при расчете по методике WLTP. По данному показателю BMW немного превосходит Mercedes-Benz EQC (417 км) с батареей аналогичной емкости, но уступает Jaguar I-Pace (470 км). 150-киловаттным током BMW iX3 можно зарядить на 80% за 34 минуты.

Better late than never: BMW's first full electric SUV.

2021 BMW iX3, a full electric BMW X3. Normal X3 design, Merc & Audi went more concept-ish

Rivals: Merc EQC, Audi e-tron, Mustang Mach E

Production will be in China, they will also get the first cars. pic.twitter.com/Xt0w07G1IM

— Earl Karanja (@Earlsimxx) July 14, 2020