В поддержку ЛГБТ: компании BMW и Mercedes-Benz обновили логотипы (Фото, Видео)

Напомним, в июне в США проходит "Месяц прайда", а 28 июня на улицах Нью-Йорка состоялся марш в поддержку сообщества ЛГБТ+.
Это мероприятие проводится американским ЛГБТ-сообществом уже 51 год подряд в честь массовых беспорядков, произошедших в Нью-Йорке после полицейского захвата гей-бара.
BMW заявила, что не признают дискриминацию по происхождению, цвету кожи, национальности, полу, религии, инвалидности или возрасту. Поэтому в соцсетях бренда появился логотип, где вместо серого фона на заднем плане появился радужный флаг.
Также свой логотип в социальной сети сменила компания Mercedes-Benz, которая составила из своих автомобилей радужный флаг.
United By Pride #LetsGoPlaces pic.twitter.com/VGKlTqRZC0
— Toyota USA (@Toyota) June 26, 2020
Toyota опубликовала фотографии в своих аккаунтах в поддержку ЛГБТ, компания Jeep опубликовала короткие видеоролики с представителями нетрадиционной сексуальной ориентации.
Exclusively inclusive. #Pride
: @laurenholsen pic.twitter.com/UUx8ktPxpK
— Jeep (@Jeep) June 22, 2020
Как сообщалось ранее, немецкая компания Mercedes перекрасила болиды своей команды на соревнованиях Формулы-1 (F1) в черный цвет. Таким образом, автогигант решил поддержать движение против расизма.