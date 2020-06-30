В поддержку ЛГБТ: компании BMW и Mercedes-Benz обновили логотипы (Фото, Видео)

В честь "Марша достоинства", который проходит в США в поддержку представителей ЛГБТ-сообществ, известные автоконцерты BMW и Mercedes-Benz сменили свои логотипы в соцсетях на радужные. Также к акции присоединились компании Jeep и Toyota.

Напомним, в июне в США проходит "Месяц прайда", а 28 июня на улицах Нью-Йорка состоялся марш в поддержку сообщества ЛГБТ+.

Это мероприятие проводится американским ЛГБТ-сообществом уже 51 год подряд в честь массовых беспорядков, произошедших в Нью-Йорке после полицейского захвата гей-бара.

BMW заявила, что не признают дискриминацию по происхождению, цвету кожи, национальности, полу, религии, инвалидности или возрасту. Поэтому в соцсетях бренда появился логотип, где вместо серого фона на заднем плане появился радужный флаг.

Также свой логотип в социальной сети сменила компания Mercedes-Benz, которая составила из своих автомобилей радужный флаг.

Toyota опубликовала фотографии в своих аккаунтах в поддержку ЛГБТ, компания Jeep опубликовала короткие видеоролики с представителями нетрадиционной сексуальной ориентации.

Как сообщалось ранее, немецкая компания Mercedes перекрасила болиды своей команды на соревнованиях Формулы-1 (F1) в черный цвет. Таким образом, автогигант решил поддержать движение против расизма.