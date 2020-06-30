Женевский автосалон не состоится и в 2021 году

Организаторы международного Женевского автосалона приняли решение не проводить шоу в 2021 году из-за пандемии коронавируса, сообщают швейцарские СМИ.

"Большинство участников выставки сказали, что, возможно, они не будут участвовать в шоу 2021 года и что они хотели бы принять участие в 2022... Мы отказались от идеи организовать автосалон-2021", - говорится в сообщении организаторов.

Предполагалось, что шоу состоится в марте 2021 года. Запланированный на весну этого года автосалон-2020 также не состоялся в связи с ситуацией с коронавирусом.

Женевский автосалон - одна из ведущих выставок в мире, на ней ежегодно презентуют новинки главных мировых автомобильных брендов.

Ранее сообщалось, что с 6 июня Швейцария перешла к последнему этапу снятия ограничений.

Швейцария в рамках борьбы против коронавирусной инфекции вводила гораздо более мягкие ограничения на передвижение населения, чем многие другие европейские страны. Тем не менее, властям удалось достаточно быстро взять ситуацию под контроль.

В общей сложности на территории страны COVID-19 заразились более 31,6 тыс. человек, около 2 тыс. скончались.