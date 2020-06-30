Скачать
Вторник, 30.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
ВОЗ: Глобальная пандемия коронавируса начинает ускоряться
ВОЗ: Глобальная пандемия коронавируса начинает ускоряться
На Украину надвигается холодный атмосферный фронт: пройдут сильные ливни
На Украину надвигается холодный атмосферный фронт
Шахтер получил за Соболя 1 миллион евро
Шахтер получил за Соболя 1 миллион евро
Яркость кометы NEOWISE увеличилась почти в три раза (Видео)
Яркость кометы NEOWISE увеличилась почти в три раза (Видео)

Недешево: американская компания озвучила цену за флакон препарата от COVID-19

Недешево: американская компания озвучила цену за флакон препарата от COVID-19
Обновлено 00:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Компания-производитель препарата Remdesivir, который недавно был признан эффективным для лечения тяжело больных COVID-19, обнародовала ценовые предложения для правительства и частных больниц в США, которые колеблются от $390 до $520 за флакон. Об этом сообщает CNN.

"Компания Gilead Sciences, которая производит препарат против COVID-19, утром в понедельник заявила в открытом письме, что решила установить цену в $390 за флакон (препарата Remdesivir – ред.) для продажи правительству США", - отмечается в сообщении.

Таким образом, типичный пятидневный курс лечения, который будет включать использование шести флаконов одним пациентом, будет стоить $2340.

Вместе с тем стоимость препарата для частных страховых компаний составит $520, что будет равняться $3120 за курс для пациента.

Препарат Remdesivir сейчас считается единственным средством, который подтвердил свою эффективность в помощи людям, которые тяжело переносят COVID-19. Он, в частности, снимает лихорадку у таких пациентов и позволяет им легче справляться с симптомами недуги.

ВОЗ: Глобальная пандемия коронавируса начинает ускоряться

Как правило, в США люди не платят полную сумму за лечение, поскольку пользуются системой медицинского страхования Medicare, а также услугами частных страховых компаний, действующих в Соединенных Штатах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Семейный отдых: Ирина Федишин засветила грудь в объятиях мужа (Фото)
02 Поделка своими руками: самые оригинальные идеи (Фото)
03 Кейт Миддлтон вернулась к рабочим обязанностям и покорила всех цветочным платьем (Фото)
04 Десна - Динамо: онлайн-трансляция матча (Видео)
05 Шарлиз Терон не в восторге от боевых навыков Стивена Сигала: актрису поддерживают и другие знаменитости
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В штабе сообщили о вражеских обстрелах на Донбассе
В штабе сообщили о вражеских обстрелах на Донбассе
Черновицкая область смягчает карантин: запустят внутриобластное сообщение и откроют рестораны
На Буковине ослабляют карантин: откроют спортзалы и рестораны
В Китае успешно испытали вакцину от коронавируса на людях
В Китае успешно испытали вакцину от коронавируса на людях
Ирина Билык в образе княгини Ольги поблагодарила Зеленского за почетную награду (Фото)
Ирина Билык в образе княгини Ольги поблагодарила Зеленского за почетную награду (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь