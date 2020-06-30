Недешево: американская компания озвучила цену за флакон препарата от COVID-19

Компания-производитель препарата Remdesivir, который недавно был признан эффективным для лечения тяжело больных COVID-19, обнародовала ценовые предложения для правительства и частных больниц в США, которые колеблются от $390 до $520 за флакон. Об этом сообщает CNN.

"Компания Gilead Sciences, которая производит препарат против COVID-19, утром в понедельник заявила в открытом письме, что решила установить цену в $390 за флакон (препарата Remdesivir – ред.) для продажи правительству США", - отмечается в сообщении.

Таким образом, типичный пятидневный курс лечения, который будет включать использование шести флаконов одним пациентом, будет стоить $2340.

Вместе с тем стоимость препарата для частных страховых компаний составит $520, что будет равняться $3120 за курс для пациента.

Препарат Remdesivir сейчас считается единственным средством, который подтвердил свою эффективность в помощи людям, которые тяжело переносят COVID-19. Он, в частности, снимает лихорадку у таких пациентов и позволяет им легче справляться с симптомами недуги.

Как правило, в США люди не платят полную сумму за лечение, поскольку пользуются системой медицинского страхования Medicare, а также услугами частных страховых компаний, действующих в Соединенных Штатах.