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Компания BMW назвала дату дебюта электрокроссовера iX3

Компания BMW назвала дату дебюта электрокроссовера iX3
12:47 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
С точки зрения дизайна, BMW, естественно, придерживается стилистики обычного X3, хотя автомобиль отличается голубыми акцентами и закрытой решеткой радиатора.

14 июля BMW представит полностью электрическую версию X3, которая называется iX3.

После продолжительной рекламной кампании BMW, появление различных шпионских фотографий и просочившихся в Сеть изображений у iX3 все же осталось несколько секретов.

Многое уже известно о техническом оснащении. BMW уже объявила, что iX3 приводится в действие электродвигателем мощностью 286 л.с., расположенным на задней оси.

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Аккумуляторная батарея мощностью 80 кВт-ч обеспечивает этот двигатель энергией. При этом iX3 будет способен преодолеть 440 километров в цикле испытаний WLTP на одном полном заряде батареи.

IX3 будет собран в Китае, начало производства запланировано на ближайшее время. Модель будет доступна в ряде разных стран, но пока неизвестно, когда она действительно появится на рынке.

К моменту выхода BMW iX3 на рынок ближайшими конкурентами кроссовера станут Tesla Model Y, Volvo XC40 P8 Recharge, а также предстоящий Mercedes EQB и GLC.

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Все по теме:

BMW, Автомобили, Авто, Новинки авто, BMW iX3.

Автор:

Телеграф
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