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Land Rover Defender превратили в роскошный электрокар

Land Rover Defender превратили в роскошный электрокар
Обновлено 07:34 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Специалист Land Rover из Йоркшира выпустил новую полностью электрическую трансмиссию для классического Defender.

Классический британский внедорожник теперь может проехать на одном заряде до 322 км.

Комплект для переоборудования совместим с Defender 90, 110 и 130 - и его можно заказать уже сейчас.

Пакет получил название Twisted и был разработан в сотрудничестве с голландской компанией электрификации Plower, которая уже предлагает комплект для электрического преобразования для Defender. Тем не менее, система гораздо более мощная, чем предложение голландского бренда, с максимальной мощностью 320 л.с. и 460 Нм крутящего момента - на 106 л.с. и 80 Нм больше, чем у комплекта Plower.

Twisted также предлагает дефорсированную версию той же трансмиссии, с 214 л.с. и 380 Нм. Более мощная версия имеет разгоняется до сотни за 8,2 секунды, в то время как модели начального уровня требуется 10 секунд. Обе машины имеют тяговую мощность 3500 кг, что соответствует оригинальному Defender.

Обе трансмиссии используют один большой электродвигатель, установленный под капотом, который передает привод на все четыре колеса через оригинальную раздаточную коробку Defender и блокировку дифференциалов. Система работает от 60-киловаттного аккумулятора, который установлен под полом, а запас хода составляет 322 км. 

Электрическая трансмиссия Twisted более чем удваивает выходную мощность Defender Td5. Чтобы контролировать все это, фирма предлагает множество обновлений шасси, включая доработанную подвеску Bilstein, дисковые тормоза большего диаметра, улучшенные суппорты и более широкие литые диски с более толстыми шинами. Также имеет несколько режимов вождения: Sport, Eco и Off-road.

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При использовании зарядной станции 22 кВт для полной зарядки аккумулятора Twisted EV потребуется около трех часов. Система также совместима с менее мощными бытовыми зарядными устройствами мощностью 11 кВт, хотя при использовании этой системы время зарядки удваивается.

Пакет EV также может быть дополнен рядом косметических обновлений, включая специальные бамперы, иную решетку радиатора, вентиляционные отверстия капота и защитный кожух поддона. Покупатели также могут выбрать спортивные сиденья Recaro, руль Moto Lita, улучшенную звукоизоляцию и новую отделку кожей панели приборов.

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Автомобили, Авто, Новинки авто, Land Rover Defender.

Автор:

Телеграф
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