Официально: Lamborghini представил родстер Sian

Можно сказать, что новинка целиком и полностью повторяет закрытый вариант, но выглядит немного эффектнее за счет отсутствия крыши и более скульптурному оформлению крышки моторного отсека с двумя карбоновыми дугами безопасности.

Активные охлаждающие заслонки в корме, реагирующие на температуру выхлопных газов, на Sian Roadster сохранены.

В плане техники Sian Roadster ничем не отличается от исходного купе. Так, родстер Sian приводится в движение атмосферным 6,5-литровым мотором V12 (785 л.с.), который сочетается с 48-вольтовым электродвигателем (34 л.с.).

Совокупная отдача агрегата — 819 л.с. В качестве трансмиссии используется 7-ступенчатый «робот» с одним сцеплениям. Привод на все колеса с муфтой отбора тяги на переднюю ось.

Разгон Lamborghini Sian Roadster с места до 100 км/ч на одну десятую медленнее, чем у купе — 2,9 секунды. Максимальная скорость достигает отметки 350 км/ч.

Say hello, to the 2020 Lamborghini Sian Convertible Roadster.

Only 19 models manufactured

Natural Aspirated V12 Hybrid Engine

48 volts battery

0 - 62 mph in 2.9 secs

Top speed - 219 mph

Rumored price - $3.7 million = N2 billion

Cc @somxl_ pic.twitter.com/GFUgipUB0O

— Sensei the Odogwu (@iamkvngdavid_) July 9, 2020