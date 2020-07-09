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Официально: Lamborghini представил родстер Sian

Официально: Lamborghini представил родстер Sian
Обновлено 22:38 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Итальянский автопроизводитель официально представил открытую версию Roadster своей самой мощной модели - гибрида Lamborghini Sian.

Можно сказать, что новинка целиком и полностью повторяет закрытый вариант, но выглядит немного эффектнее за счет отсутствия крыши и более скульптурному оформлению крышки моторного отсека с двумя карбоновыми дугами безопасности.

Активные охлаждающие заслонки в корме, реагирующие на температуру выхлопных газов, на Sian Roadster сохранены.

В плане техники Sian Roadster ничем не отличается от исходного купе. Так, родстер Sian приводится в движение атмосферным 6,5-литровым мотором V12 (785 л.с.), который сочетается с 48-вольтовым электродвигателем (34 л.с.).

Совокупная отдача агрегата — 819 л.с. В качестве трансмиссии используется 7-ступенчатый «робот» с одним сцеплениям. Привод на все колеса с муфтой отбора тяги на переднюю ось.

Разгон Lamborghini Sian Roadster с места до 100 км/ч на одну десятую медленнее, чем у купе — 2,9 секунды. Максимальная скорость достигает отметки 350 км/ч.

Самой инновационной частью новинки является суперконденсатор, расположенный позади кресел водителя и единственного пассажира. Такой суперконденсатор накапливает энергию, при этом он в три раза мощнее, чем литий-ионный аккумулятор того же размера, а также в три раза легче, чем аккумулятор такой же мощности.

Таким образом, система c электродвигателем весит всего 34 кг, благодаря чему у Sian Roadster соотношение веса и мощности составляет 2 кг/л.с.

Еще одно преимущество суперконденсатора по сравнению с обычными литий-ионными аккумуляторами заключается в том, что он может заряжаться и разряжаться с одинаковой мощностью, что позволяет родстеру Sian полностью заряжаться при каждом торможении автомобиля.

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Накопленная благодаря системе рекуперации энергия становится доступной для мгновенного повышения мощности на скорости до 130 км/ч, что делает гибрид более чем на 10% динамичнее, чем автомобиль без этой системы.

Стоимость Lamborghini Sian Roadster не уточняется, так как все 19 экземпляров уже распроданы лучшим клиентам итальянского бренда.

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Автомобиль, Авто, Lamborghini.

Автор:

Телеграф
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