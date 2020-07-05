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"Новинка опережает время": Lamborghini рассекретила дату дебюта своего нового суперкара (Фото)

"Новинка опережает время": Lamborghini рассекретила дату дебюта своего нового суперкара (Фото)
Обновлено 14:25 Сегодня Телеграф avtodream.org
Итальянский автоконцерн предлагает поклонникам уже на следующей неделе увидеть их самое загадочное творение. По словам инженеров, новинка "опережает свое время".

На опубликованном изображении видны конденсаторные акценты, имеющую форму обновленного светодиодного освещения. Поскольку подробной информации о транспортном средстве не предоставлено, специалисты считают, что фраза "впереди своего времени" в тизере намекает на наличие гибридной или электрической силовой установки.

На данный момент Lamborghini продолжает работу над моделью Sian Spyder, сочетающей высокую производительность и электрификацию. Концепт оснащался 774-сильным V12 и электромотором на 35 лошадиных сил, встроенным в семиступенчатую коробку передач. В итоге суммарная мощность гибридного двигателя превышает показатель в 805 лошадиных сил.

Впрочем, таинственной моделью может оказаться и не Sian Spyder, поскольку анонсирован и другой автомобиль - SCV12. Речь идёт о трековом гиперкаре, движок которого генерирует около 820 лошадиных сил.

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Силовая установка функционирует в паре с шестиступенчатой последовательной коробкой передач.

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Все по теме:

Авто, Дата, Презентация, Lamborghini.

Автор:

Телеграф
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