"Новинка опережает время": Lamborghini рассекретила дату дебюта своего нового суперкара (Фото)

На опубликованном изображении видны конденсаторные акценты, имеющую форму обновленного светодиодного освещения. Поскольку подробной информации о транспортном средстве не предоставлено, специалисты считают, что фраза "впереди своего времени" в тизере намекает на наличие гибридной или электрической силовой установки.
На данный момент Lamborghini продолжает работу над моделью Sian Spyder, сочетающей высокую производительность и электрификацию. Концепт оснащался 774-сильным V12 и электромотором на 35 лошадиных сил, встроенным в семиступенчатую коробку передач. В итоге суммарная мощность гибридного двигателя превышает показатель в 805 лошадиных сил.
Впрочем, таинственной моделью может оказаться и не Sian Spyder, поскольку анонсирован и другой автомобиль - SCV12. Речь идёт о трековом гиперкаре, движок которого генерирует около 820 лошадиных сил.
Силовая установка функционирует в паре с шестиступенчатой последовательной коробкой передач.