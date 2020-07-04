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Tesla Cybertruck: в Китае начался старт приема заказов на инновационный пикап

Tesla Cybertruck: в Китае начался старт приема заказов на инновационный пикап
Обновлено 20:28 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: instagram
Компания Tesla Илона Маска объявила о начале приема заявок на свой новый уникальный пикап Cybertruck в Китае.

На данный момент производство таких машин еще не стартовало - американская компания только начала строительство нового завода в Остине, где будут собирать электрический пикап.

Таким образом, Китай присоединился к странам Северной Америки и Европы, где можно оформить заявку на громкую новинку.

При этом стоимость брони в Китае сопоставима с той, которую необходимо внести в США. Для того, чтобы застолбить за собой новый Tesla Cybertruck, необходимо внести предоплату в размере 1 тыс. юаней, что составляет 140 долларов.

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В списке технического оснащения для Китая значится еще автопилот. Доступен он в качестве опций - доплата составит 64 тыс. юаней (около 9 тыс. долларов). Эксперты предполагают, что начало приема заявок на модель в Китае до старта производства связано с желанием оценить интерес к автомобилю на территории Поднебесной.

Не исключено, что если такое предложение вызовет ажиотажный спрос, Tesla может решиться на выпуск Cybertruck в Китае. На данный момент в США на новый пикап оформлено уже 650 тыс. предзаказов.

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Китай, Авто, Tesla, Tesla Cybertruck.

Автор:

Телеграф
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