Tesla Cybertruck: в Китае начался старт приема заказов на инновационный пикап

Компания Tesla Илона Маска объявила о начале приема заявок на свой новый уникальный пикап Cybertruck в Китае.

На данный момент производство таких машин еще не стартовало - американская компания только начала строительство нового завода в Остине, где будут собирать электрический пикап.

Таким образом, Китай присоединился к странам Северной Америки и Европы, где можно оформить заявку на громкую новинку.

При этом стоимость брони в Китае сопоставима с той, которую необходимо внести в США. Для того, чтобы застолбить за собой новый Tesla Cybertruck, необходимо внести предоплату в размере 1 тыс. юаней, что составляет 140 долларов.

В списке технического оснащения для Китая значится еще автопилот. Доступен он в качестве опций - доплата составит 64 тыс. юаней (около 9 тыс. долларов). Эксперты предполагают, что начало приема заявок на модель в Китае до старта производства связано с желанием оценить интерес к автомобилю на территории Поднебесной.

Не исключено, что если такое предложение вызовет ажиотажный спрос, Tesla может решиться на выпуск Cybertruck в Китае. На данный момент в США на новый пикап оформлено уже 650 тыс. предзаказов.