Конкурент Tesla приступает к продажам экологических пикапов Badger (Фото)

Только через несколько лет станет ясно, сработает ли план Nikola Motor по созданию экологичных грузовиков на водородных топливных элементах с нулевыми выбросами в атмосферу, но дебют стартапа из Аризоны на NASDAQ позволяет предположить, что эта технология сможет, наконец, захватить часть авторынка.

Будучи представленным на Nikola World 2020 в сентябре, Badger представляет собой "агрессивный" пикап, который имеет мощный передний бампер со встроенной светодиодной панелью.

Модель также имеет уникальную решетку радиатора и дневные ходовые огни, напоминающие те, что использовались на GMC Sierra. Дизайнеры также добавили извилистые панели кузова, утопленные дверные ручки и угловые акценты на задних дверях.

Другие заметные элементы - это подсветка боковых юбок, контрастная верхняя часть кузова и характерная задняя дверь с большим логотипом Nikola.

По мнению разработчиков, Nikola Badger займет уникальное место на рынке, так как будет доступен как в качестве электромобиля с аккумулятором, так и в качестве транспортного средства на водородных топливных элементах. Цены на электрический вариант начнутся примерно с 60 000 долларов, а водородная модель будет продаваться по цене от 80 000 долларов.

Оба варианта будут иметь максимальную мощность 906 л.с. и 1328 Нм крутящего момента. Вариант EV будет иметь литий-ионную аккумуляторную батарею мощностью 160 кВт-ч, что дает модели запас хода приблизительно в 483 км.

If you had to choose a color...#NikolaBadger #NikolaBadgerPickupTruck pic.twitter.com/rsgD8an7mb

— Nikola Motor Company (@nikolamotor) June 29, 2020