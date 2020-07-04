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Конкурент Tesla приступает к продажам экологических пикапов Badger (Фото)

Конкурент Tesla приступает к продажам экологических пикапов Badger (Фото)
Обновлено 17:19 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Американская компания Nikola Motor приступил к сбору заказов на пикап Nikola Badger и сообщил, что он будет официально презентован 4 декабря.

Только через несколько лет станет ясно, сработает ли план Nikola Motor по созданию экологичных грузовиков на водородных топливных элементах с нулевыми выбросами в атмосферу, но дебют стартапа из Аризоны на NASDAQ позволяет предположить, что эта технология сможет, наконец, захватить часть авторынка.

Будучи представленным на Nikola World 2020 в сентябре, Badger представляет собой "агрессивный" пикап, который имеет мощный передний бампер со встроенной светодиодной панелью.

Модель также имеет уникальную решетку радиатора и дневные ходовые огни, напоминающие те, что использовались на GMC Sierra. Дизайнеры также добавили извилистые панели кузова, утопленные дверные ручки и угловые акценты на задних дверях.

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Другие заметные элементы - это подсветка боковых юбок, контрастная верхняя часть кузова и характерная задняя дверь с большим логотипом Nikola.

По мнению разработчиков, Nikola Badger займет уникальное место на рынке, так как будет доступен как в качестве электромобиля с аккумулятором, так и в качестве транспортного средства на водородных топливных элементах. Цены на электрический вариант начнутся примерно с 60 000 долларов, а водородная модель будет продаваться по цене от 80 000 долларов.

Оба варианта будут иметь максимальную мощность 906 л.с. и 1328 Нм крутящего момента. Вариант EV будет иметь литий-ионную аккумуляторную батарею мощностью 160 кВт-ч, что дает модели запас хода приблизительно в 483 км.

Вариант с водородными топливными элементами будет иметь пробег в 966 км. Этот впечатляющий диапазон связан с тем, что у версии FCV будет дополнительный электромотор.

Пользователи смогут переключаться между режимами одним нажатием кнопки, и это может пригодиться, поскольку в Америке серьезно не хватает инфраструктуры для заправки водородом.

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Авто, Пикап, Nikola Motor, Nikola Badger.

Автор:

Телеграф
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