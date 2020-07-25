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Классический Land Rover Defender превратили в электромобиль

Классический Land Rover Defender превратили в электромобиль
Обновлено 09:05 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Классический рамный Land Rover Defender конвертировали в электромобиль, проект разработала небольшая британская фирма Twisted.

Внедорожник Twisted NAS-E 4x4 выпустят тиражом всего в 30 экзем­пляров. Сообщается, что внешне он практически неотличим от классиче­ского оригинала Land Rover Defender.

Британская фирма Twisted Automotive разра­ботала и предлагает для заказа две версии. У NAS-E мотор на 214 л.с. и 380 Нм момента, а моди­фикация с приставкой Plus — это уже 320 сил и 420 Нм. Аккуму­лятор в обоих случаях ёмкостью 60 кВт⋅ч, что обеспечивает больше 322 километров автономности. 

Отметим, что полный привод сохранён. Понижающий ряд, несмотря на замену трансмиссии, — тоже. Специалисты поработали над подвеской и тормозами, сделав Defender комфортнее и безопаснее: спереди стоят шестипоршневые тормозные механизмы.

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Весь тираж выпустят в трёх ярких цветах — жёлтом, голубом и зелёном. NAS-E Plus отличается от базовой версии наличием верхних прожекторов, кенгурина и наклеек вдоль боковин кузова. Салон отделан кремовой кожей и алькантарой. Комбинацию приборов не меняли стили­стически, но по наполнению она адаптиро­вана под электромобиль.

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Все по теме:

Авто, Электромобили, Новинки авто, Land Rover Defender.

Автор:

Телеграф
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