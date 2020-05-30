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Минус два: Skoda снимает с производства дизельные авто

Минус два: Skoda снимает с производства дизельные авто
11:55 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

С производства будут сняты две модификации кроссоверов Skoda.

Речь идет о компактном Karoq Scout и более габаритном Kodiaq Scout.

Интересно, что Karoq является новой моделью и находится в прайс-листе чешской марки с 2019 года.

Kodiaq Scout также был выпущен относительно недавно – в 2017 году.

Главной причиной явился очень низкий спрос на такие версии – доля продаж машин в модификации Scout составляет всего 2% от объема реализации кроссоверов марки. Одной из причин могут являться жесткие экологические нормы, которые со временем потребуют модернизации двигателя, что может привести к существенной потере мощности. При этом оба автомобиля пока еще есть в прайс-листах на сайте чешской компании.

Skoda продлила гарантию на автомобили

Что касается модели Kodiaq, то ее ждут еще некоторые изменения – в частности, к концу года останутся комплектации только с автоматической коробкой передач.

Также перестанет продаваться Skoda Kodiaq с вариантом отделки Edition.

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Автомобиль, Skoda, Авто, Karoq Scout, Kodiaq Scout.
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