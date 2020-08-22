Rolls-Royce представил коллекционный Dawn Silver Bullet (Фото)

Британский производитель люксовых машин Rolls-Royce представил особое исполнение кабриолета Dawn в версии Silver Bullet.

Компания Rolls-Royce поделилась фотографиями первого коллекционного автомобиля нового десятилетия - кабриолета Dawn в исполнении Silver Bullet, который выпустят тиражом в 50 экземпляров.

Модификация, которую производитель представит на автомобильном рынке, отличается от классического Dawn только уникальной окраской кузова, которая выполнена в серебристом оттенке, аналогичным декором салона и табличками с названием спецверсии.

Авторы коллекционного издания указывают, что черпали вдохновение в довоенных родстерах и исторических моделях Роллс-Ройса со словом "серебряный" в названии: Silver Dawn, Silver King, Silver Silence, Silver Spectre - лишь часть из них.

Салон автомобиля выполнен в благородном светло-коричневом оттенке - стоит отметить, что дизайнерам удалось очень удачно сочетать цвета кузова и экстерьера.

Компания уже готова принимать заказы, хотя цена пока не объявлена.

Как сообщалось ранее, Rolls-Royce Wraith посоревновался с Lamborghini Urus Hennessey.