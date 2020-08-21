Кроссовер Volvo XC40 получил вторую гибридную версию

Шведская компания пересмотрела силовую гамму для своего компактного кроссовера XC40.

Подзаряжаемая гибридная версия Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid T5 дебютировала на рынке Европы ещё год назад.

А теперь автопроизводитель добавил в линейку кроссовера ещё один бензоэлектрический вариант с индексом T4. Отметим, что он имеет минимум технических отличий от Plug-in Hybrid T5.

По сути, в исполнении T4 была просто снижена производительность 1,5-литрового бензинового турбо-агрегата со 180 л.с. и 265 Нм до 129 л.с. и 245 Нм крутящего момента. При этом обе указанные модификации Volvo XC40 обладают передним приводом, 7-скоростным «роботом» с двумя сцеплениями, 82-сильным электродвигателем и тяговой батареей на 10,7 кВт∙ч.

В итоге дефорсировки бензинового мотора общая производительность гибридной установки на версии Т4 уменьшилась с 262 л.с. и 425 Нм до 211 л.с. и 405 Нм. Время разгона до первой «сотни» выросло с 7,3 до 8,5 секунды. Но дальность хода на электротяге не изменилась, она по-прежнему равна 51 км по циклу WLTP.

Учитывая небольшие технические изменения, и цена между подзаряжаемыми гибридными версиями T5 и T4 отличается не сильно. Так, на рынке Германии за Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid T4 придётся отдать базовые 47 тыс. 670 евро, что на 1 тыс. 070 евро меньше, чем за T5.

При этом бензиновый вариант XC40 T3 с такой же 1,5-литровой турботройкой мощностью 163 л.с., «автоматом» и передним обойдётся минимум в 34 тыс. 600 евро.