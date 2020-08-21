Скачать
Пятница, 21.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский о высокой заболеваемости: Коронавирус может остановить медицину в Украине
Зеленский о высокой заболеваемости: Коронавирус может остановить медицину в Украине
В Кремле заявили о готовности помочь Беларуси в урегулировании конфликта
В Кремле заявили о готовности помочь Беларуси в урегулировании конфликта
Луческу начал в Динамо с разгромной победы над Олимпиком (Видео)
Луческу начал в Динамо с разгромной победы над Олимпиком (Видео)
Ошибочка вышла: пользователи Lightroom на iOS потеряли все снимки
Ошибочка вышла: пользователи Lightroom на iOS потеряли все снимки

Кроссовер Volvo XC40 получил вторую гибридную версию

Кроссовер Volvo XC40 получил вторую гибридную версию
Обновлено 16:31 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter
Шведская компания пересмотрела силовую гамму для своего компактного кроссовера XC40.

Подзаряжаемая гибридная версия Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid T5 дебютировала на рынке Европы ещё год назад.

А теперь автопроизводитель добавил в линейку кроссовера ещё один бензоэлектрический вариант с индексом T4. Отметим, что он имеет минимум технических отличий от Plug-in Hybrid T5.

По сути, в исполнении T4 была просто снижена производительность 1,5-литрового бензинового турбо-агрегата со 180 л.с. и 265 Нм до 129 л.с. и 245 Нм крутящего момента. При этом обе указанные модификации Volvo XC40 обладают передним приводом, 7-скоростным «роботом» с двумя сцеплениями, 82-сильным электродвигателем и тяговой батареей на 10,7 кВт∙ч.

В итоге дефорсировки бензинового мотора общая производительность гибридной установки на версии Т4 уменьшилась с 262 л.с. и 425 Нм до 211 л.с. и 405 Нм. Время разгона до первой «сотни» выросло с 7,3 до 8,5 секунды. Но дальность хода на электротяге не изменилась, она по-прежнему равна 51 км по циклу WLTP.

Well-done: Porsche Taycan Turbo S прошел "лосиный тест" (Видео)

Учитывая небольшие технические изменения, и цена между подзаряжаемыми гибридными версиями T5 и T4 отличается не сильно. Так, на рынке Германии за Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid T4 придётся отдать базовые 47 тыс. 670 евро, что на 1 тыс. 070 евро меньше, чем за T5.

При этом бензиновый вариант XC40 T3 с такой же 1,5-литровой турботройкой мощностью 163 л.с., «автоматом» и передним обойдётся минимум в 34 тыс. 600 евро.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобиль, Авто, Кроссовер, Volvo XC40.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кравчук: РФ в ТКГ поставила ультиматум относительно выборов на Донбассе
02 Депутаты придумали, как взыскать с украинцев долги за коммуналку
03 21 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
04 Не стоит делать так часто: почему не нужно "налетать" на овсянку
05 Итоги 20 августа: Зеленский на Херсонщине, коронавирус в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В МИД Беларуси отреагировали на санкции Евросоюза
В МИД Беларуси отреагировали на санкции Евросоюза
Наконец-то свой газ: Эрдоган заявил, что Турция нашла в Черном море миллиарды кубов газа
Турция нашла в Черном море миллиарды кубов газа
Жена Навального обратилась к Путину, к политику пустили немецких врачей
Жена Навального обратилась к Путину
Совсем скоро: в Apple случайно &quot;слили&quot; дату выхода iPhone 12
Совсем скоро: в Apple случайно "слили" дату выхода iPhone 12
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь