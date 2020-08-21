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Well-done: Porsche Taycan Turbo S прошел "лосиный тест" (Видео)

Well-done: Porsche Taycan Turbo S прошел "лосиный тест" (Видео)
Обновлено 11:03 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter
Электрокар Porsche Taycan Turbo S прошел тесты на экстренное маневри­рование, показав двойствен­ность результатов. Управ­ляется он точно, но при этом слишком широкий и почти не тормозит двигателями.

Porsche выполнил «лосиный тест» уверенно и предсказуемо. Два испытателя совершили десять попыток, показав максимальную скорость 78 км/ч. Отмечается, что это хороший результат.

Однако во время маневра электрокар сбивал конусы. Органи­заторы теста объяснили это, как следует из описания к ролику, слишком широким кузовом (1966 мм) и особен­ностью низкой посадки водителя. Кроме того, электрокар почти не сбавляет скорость, когда пилот отпускает педаль газа, что усложняет прохож­дение поворотов при высоком темпе движения.

Смотрите видео испытаний Porsche Taycan Turbo S:

Porsche Taycan Turbo S оснащен двумя электро­моторами совокупной мощностью 761 л.с. и ускоряется до 100 км/ч за 2,8 секунды. Его максимальная скорость — 260 км/ч.

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После обновления электрокар способен разгоняться до 200 км/ч за 9,6 секунды против 9,8 секунды ранее. Кроме того, он стал быстрее на 1/4 мили и проходит дистанцию за 10,7 секунды, что на 0,1 лучше результата дорестай­лингового автомобиля.

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Все по теме:

Автомобиль, Porsche, Авто, Porsche Taycan Turbo S.

Автор:

Телеграф
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