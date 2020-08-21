Well-done: Porsche Taycan Turbo S прошел "лосиный тест" (Видео)

Porsche выполнил «лосиный тест» уверенно и предсказуемо. Два испытателя совершили десять попыток, показав максимальную скорость 78 км/ч. Отмечается, что это хороший результат.
Однако во время маневра электрокар сбивал конусы. Организаторы теста объяснили это, как следует из описания к ролику, слишком широким кузовом (1966 мм) и особенностью низкой посадки водителя. Кроме того, электрокар почти не сбавляет скорость, когда пилот отпускает педаль газа, что усложняет прохождение поворотов при высоком темпе движения.
Смотрите видео испытаний Porsche Taycan Turbo S:
Porsche Taycan Turbo S оснащен двумя электромоторами совокупной мощностью 761 л.с. и ускоряется до 100 км/ч за 2,8 секунды. Его максимальная скорость — 260 км/ч.
После обновления электрокар способен разгоняться до 200 км/ч за 9,6 секунды против 9,8 секунды ранее. Кроме того, он стал быстрее на 1/4 мили и проходит дистанцию за 10,7 секунды, что на 0,1 лучше результата дорестайлингового автомобиля.