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Вот это борьба: Rolls-Royce Wraith посоревновался с Lamborghini Urus Hennessey (Видео)

Вот это борьба: Rolls-Royce Wraith посоревновался с Lamborghini Urus Hennessey (Видео)
Обновлено 08:35 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: скриншот
Ролик, опубликованный американским тюнинг-ателье Hennessey, запечатлел победителя гонки между стоковым Rolls-Royce Wraith с мотором V12 и Lamborghini Urus с V8, доработанным в Hennessey.

Машины сошлись на дистанции в четверть мили (402 метра).

Стандартный четырехлитровый V8 Lamborghini Urus выдаёт 650 л.с. и 850 Нм, что обеспечивает разгон с места до сотни за 3,5 секунды. Тюнеры из Hennessey добавили мотору сотню сил, что позволило сократить время до 2,65 секунды. Проведенные доработки выдают шильдики Hennessey и HPE750 на кузове.

Rolls-Royce Wraith в заводском варианте оснащён двигателем V12 объёмом 6,6 литра. Однако с него снято всего 633 силы и 820 Нм крутящего момента. Вдобавок купе заднеприводное и на 230 килограммов тяжелее кроссовера. Как итог — паспортное время до сотни составляет 4,5 секунды.

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Дрэг со стартом с места не оставил шансов Роллс-Ройсу. Отставание от Lamborghini Urus оказалось заметным уже к середине дистанции в четверть мили. Второй заезд прошёл со стартом с хода, со скорости 40 миль/ч (64 км/ч). Здесь вседорожник уже не показал столь подавляющего преимущества, и купе уверенно держалось за Урусом.

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Все по теме:

Автомобиль, Авто, Гонка, Rolls Royce Wraith, Lamborghini Urus Hennessey.

Автор:

Телеграф
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