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Еще немного до презентации: Ram 1500 TRX снова показали на видео

Еще немного до презентации: Ram 1500 TRX снова показали на видео
Обновлено 10:58 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter
Ram опубликовал еще один тизер на "заряженный" пикап 1500 TRX 2021.

Осталось всего несколько дней до презентации высокопроизводительного грузовика Ram 1500 TRX - машину покажут 17 августа в 12:00 часов по восточному времени.

Новинка 2021 модельного года, призвана составить достойную конкуренцию мощнейшему Ford F-150 Raptor.

Пару часов назад, пресс-службой компании Ram был опубликован еще один тизер, на котором показано огромное количество пыли, звуков выхлопа.

Стоит отметить, что в далеком 2016 году, компания Ram представила концепт мощного пикапа, который был создан для преодоления даже самого сложного бездорожья.

Его главный конкурент, Ford Raptor, оставался самым мощным супер-пикапом в течение многих лет, и приятно видеть, что у него скоро будет достойный конкурент.

В то время как видео длится всего десять секунд, голос за кадром намекает на время, за которое Ram 1500 TRX 2021 года может разогнаться до 100 км/ч. От слов про двигатель, до оглашения даты дебюта прошло четыре секунды(или немного больше). Конечно, стоит еще узнать, будет ли это время достигнуто на асфальте или бездорожье.

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Высокопроизводительный пикап Ram 1500 TRX оснащен 6,2-литровым V8 Hellcat с наддувом, который в некоторых моделях компании Dodge способен развивать мощность в 797 лошадиных сил. Покупателям также будут доступны менее мощные моторы - 5,7-литровый Hemi V8 и 3,6-литровый V6.

Все комплектации новинки, скорее всего, будут поставляться только с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Ожидайте более чем впечатляющих внедорожных способностей благодаря улучшенной подвеске, внедорожным режимам.

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Авто, Пикап, Ram 1500 TRX.

Автор:

Телеграф
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