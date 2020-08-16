Еще немного до презентации: Ram 1500 TRX снова показали на видео

Ram опубликовал еще один тизер на "заряженный" пикап 1500 TRX 2021.

Осталось всего несколько дней до презентации высокопроизводительного грузовика Ram 1500 TRX - машину покажут 17 августа в 12:00 часов по восточному времени.

Новинка 2021 модельного года, призвана составить достойную конкуренцию мощнейшему Ford F-150 Raptor.

Пару часов назад, пресс-службой компании Ram был опубликован еще один тизер, на котором показано огромное количество пыли, звуков выхлопа.

Стоит отметить, что в далеком 2016 году, компания Ram представила концепт мощного пикапа, который был создан для преодоления даже самого сложного бездорожья.

Его главный конкурент, Ford Raptor, оставался самым мощным супер-пикапом в течение многих лет, и приятно видеть, что у него скоро будет достойный конкурент.

В то время как видео длится всего десять секунд, голос за кадром намекает на время, за которое Ram 1500 TRX 2021 года может разогнаться до 100 км/ч. От слов про двигатель, до оглашения даты дебюта прошло четыре секунды(или немного больше). Конечно, стоит еще узнать, будет ли это время достигнуто на асфальте или бездорожье.

Высокопроизводительный пикап Ram 1500 TRX оснащен 6,2-литровым V8 Hellcat с наддувом, который в некоторых моделях компании Dodge способен развивать мощность в 797 лошадиных сил. Покупателям также будут доступны менее мощные моторы - 5,7-литровый Hemi V8 и 3,6-литровый V6.

Все комплектации новинки, скорее всего, будут поставляться только с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Ожидайте более чем впечатляющих внедорожных способностей благодаря улучшенной подвеске, внедорожным режимам.