Новый BMW X1 замечен фотошпионами в Мюнхене (Фото)

BMW X1 следующего поколения снова появился на публике в Германии.

Обнаруженный на автовозе недалеко от штаб-квартиры BMW в Мюнхене, прототип полностью окутан камуфляжем, чтобы скрыть его истинный внешний вид.

Это понятно, поскольку ожидается, что BMW выпустит его не раньше конца 2022 года, а это означает, что он (вероятно) дебютирует как модель 2023 года в Северной Америке.

Поскольку следующее поколение X1 находится на ранней стадии разработки, информации о нем не так много. Мы знаем, что он разрабатывается под кодовым названием U11 и, как ожидается, будет предлагать двигатели внутреннего сгорания, подключаемые гибридные силовые агрегаты и, впервые, полностью электрический вариант. Последний, скорее всего, будет называться iX1.

Прототип, замеченный фотошпионами, оснащен двигателем внутреннего сгорания, так как мы видим выхлопную трубу под задним бампером. Как и в случае с X1 F48 текущего поколения, новая модель будет использовать платформу на основе FWD и будет тесно связана с грядущей 2 Series Active Tourer, которая также проходила испытания в последние месяцы.

Задние фонари нового X1 (или то, что мы можем увидеть) выглядят похожими на Active Tourer 2 Series следующего поколения и меньше по размеру, чем у нынешнего X1. Крыша кажется более наклонной, что придает компактному кроссоверу более динамичный вид.

Что касается передней части, она выглядит более агрессивной благодаря новым фарам и более вертикальным решеткам, которые, к счастью, не такие большие, как на 4 Series.

Эти фотографии не дают нам хорошего взгляда на BMW X1 третьего поколения, но говорят, что внедорожник оснащен ультра-минималистской приборной панелью с изогнутой приборной панелью, простой эргономикой и множеством экологически чистых материалов.

Это очень похоже на то, что мы уже видели в прототипах второго поколения Active Tourer 2 Series.