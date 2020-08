Mercedes-Benz рассекретила салон S-Class 2021 (Фото)

Новый седан Мерседес позиционируется в качестве полноценного "третьего места", которое обеспечит комфорт владельцу, который передвигается между домом и работой.

Перед своей премьерой флагманский седан предстал на очередных тизерах, посвященных его интерьеру. Дизайнеры нового S-Class постарались создали атмосферу отдыха и легкости.

Главным новшество, которое сразу бросается в глаза на снимках, многочисленные оптоволоконные кабели подсветки, которые расположены на дверных картах, передней панели и многих других элементах салона. По мнению производителя, это позволит создать "интимное" окружающее освещение.

The interior of the S-Class achieves the next level of modern luxury and driving comfort. With the well-being of passengers in mind, a feel-good ambience with lounge characteristics creates an optimal ride quality. Simply put, the #SClass is your new personal wellness oasis. pic.twitter.com/U3WPLXr1ju

— Mercedes-Benz USAㅤ (@MercedesBenzUSA) August 12, 2020