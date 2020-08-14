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Mercedes-Benz рассекретила салон S-Class 2021 (Фото)
Mercedes-Benz рассекретила салон S-Class 2021 (Фото)

Mercedes-Benz рассекретила салон S-Class 2021 (Фото)

Mercedes-Benz рассекретила салон S-Class 2021 (Фото)
Обновлено 16:20 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
На днях в Сети были опубликованы официальные снимки интерьера нового седана Mercedes-Benz S-Class в кузове W223.

Новый седан Мерседес позиционируется в качестве полноценного "третьего места", которое обеспечит комфорт владельцу, который передвигается между домом и работой.

Перед своей премьерой флагманский седан предстал на очередных тизерах, посвященных его интерьеру. Дизайнеры нового S-Class постарались создали атмосферу отдыха и легкости.

Главным новшество, которое сразу бросается в глаза на снимках, многочисленные оптоволоконные кабели подсветки, которые расположены на дверных картах, передней панели и многих других элементах салона. По мнению производителя, это позволит создать "интимное" окружающее освещение.

Кроме того, активная внутренняя подсветка интегрирована в системы помощи водителю и способна визуально подчеркивать сообщения.

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От нынешнего S-Class новый Мерседес унаследует комплекс Energizing Comfort Control, отвечающий за комфорт в салоне. Заведуя функциями климат-контроля, массажем и музыкой, система создает расслабляющую атмосферу в автомобиле.

Напомним, ранее мы писали о том, что у нового Mercedes-Benz S-Class появятся фронтальные подушки для задних пассажиров.

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Все по теме:

Интерьер, Авто, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz S-Class.

Автор:

Телеграф
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