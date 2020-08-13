В США представили водородный электрокар Hyperion XP-1 (Фото, Видео)

Водородный суперкар XP-1 презентовала компания Hyperion Motors из Калифорнии, сообщает New Atlas.
В компании заявляют, что в XP-1 используются технологии NASA: системы генерации водорода и электроэнергии, новые типы материалов.
Силовая установка состоит из нескольких электродвигателей, ионистора, который является источником электричества, модуля топливных элементов с полимерной электролитической мембраной и трехступенчатой трансмиссии. Одной заправки водорода достаточно, чтобы проехать 1 тыс. 635 км.
Hyperion Takes the Covers Off its XP-1 #Hydrogen Fuel Cell Powered Hypercar - FuelCellsWorkshttps://buff.ly/3iAiGTK pic.twitter.com/Ax2GZelowj
— мaттιaѕ wacнтмeιѕтer (@mattiaswac) August 13, 2020
Отмечается, что вес водородно-электрического суперкара достигает 1032 кг.
Запланированный тираж - 300 экземпляров. Поставки начнутся в начале 2022 года, но информации о цене пока нет.
Как сообщалось ранее, производитель премиальных автомобилей Bentley присоединился к проекту OCTOPUS, который на протяжении полутора лет разрабатывает интегрированную электрическую силовую установку.
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