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В США представили водородный электрокар Hyperion XP-1 (Фото, Видео)

В США представили водородный электрокар Hyperion XP-1 (Фото, Видео)
Обновлено 21:59 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Компания Hyperion Motors из Южной Калифорнии рассекретила водородный суперкар XP-1, работа над которым велась последние десять лет.

Водородный суперкар XP-1 презентовала компания Hyperion Motors из Калифорнии, сообщает New Atlas.

В компании заявляют, что в XP-1 используются технологии NASA: системы генерации водорода и электроэнергии, новые типы материалов.

Силовая установка состоит из нескольких электродвигателей, ионистора, который является источником электричества, модуля топливных элементов с полимерной электролитической мембраной и трехступенчатой трансмиссии. Одной заправки водорода достаточно, чтобы проехать 1 тыс. 635 км.

Отмечается, что вес водородно-электрического суперкара достигает 1032 кг.

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Запланированный тираж - 300 экземпляров. Поставки начнутся в начале 2022 года, но информации о цене пока нет.

Как сообщалось ранее, производитель премиальных автомобилей Bentley присоединился к проекту OCTOPUS, который на протяжении полутора лет разрабатывает интегрированную электрическую силовую установку.

Также, французская компания Bugatti представила первым покупателям свой новый гиперкар Bugatti Divo.

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Авто, Hyperion Motors, Hyperion XP-1.

Автор:

Телеграф
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