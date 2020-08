В США представили водородный электрокар Hyperion XP-1 (Фото, Видео)

Водородный суперкар XP-1 презентовала компания Hyperion Motors из Калифорнии, сообщает New Atlas.

В компании заявляют, что в XP-1 используются технологии NASA: системы генерации водорода и электроэнергии, новые типы материалов.

Силовая установка состоит из нескольких электродвигателей, ионистора, который является источником электричества, модуля топливных элементов с полимерной электролитической мембраной и трехступенчатой трансмиссии. Одной заправки водорода достаточно, чтобы проехать 1 тыс. 635 км.

Hyperion Takes the Covers Off its XP-1 #Hydrogen Fuel Cell Powered Hypercar - FuelCellsWorkshttps://buff.ly/3iAiGTK pic.twitter.com/Ax2GZelowj

— мaттιaѕ wacнтмeιѕтer (@mattiaswac) August 13, 2020