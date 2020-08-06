Bugatti отправила покупателям первые экземпляры гиперкара Divo (Фото)

Французская компания Bugatti представила первым покупателям свой новый гиперкар Bugatti Divo. Почти два года понадобилось компании, чтобы собрать первые экземпляры линейки.

После детального процесса тестирования каждого автомобиля в прошлом месяце Bugatti начала отгрузки первых единиц Divo. При цене 5 млн. евро, без учета налогов и опционов, это один из самых дорогих гиперкаров.

По словам французского автопроизводителя: "Это знаменует конец сложной разработки, продолжавшейся почти 2 года", а результаты ошеломляют.

Новый гиперкар Bugatti Divo, по словам главы марки Стефана Винкельманна, это шедевр автомобильного мастерства, обладающий особой индивидуальностью.

Bugatti Divo deliveries are underway, here is a thread of some sensational new Wallpapers. Send us a screenshot if you decide to use one. pic.twitter.com/6bfY0nW1JM — Zero2Turbo.com (@Zero2Turbo) August 5, 2020

Отметим, что гиперкар назвали в честь французского гонщика Альберта Диво, что принимал участие в гонках за команду Bugatti в 20-х годах прошлого столетия. Тогда ему удалось выиграть гонку Targa Florio дважды.

Как сообщалось ранее, французская марка Bugatti, принадлежащая концерну Volkswagen, приостановила проект разработки своей второй модели, которая должна оказаться дешевле суперкара Chiron. Причина - экономия в условиях пандемии.

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