Bugatti отправила покупателям первые экземпляры гиперкара Divo (Фото)

После детального процесса тестирования каждого автомобиля в прошлом месяце Bugatti начала отгрузки первых единиц Divo. При цене 5 млн. евро, без учета налогов и опционов, это один из самых дорогих гиперкаров.

По словам французского автопроизводителя: "Это знаменует конец сложной разработки, продолжавшейся почти 2 года", а результаты ошеломляют.

Новый гиперкар Bugatti Divo, по словам главы марки Стефана Винкельманна, это шедевр автомобильного мастерства, обладающий особой индивидуальностью.

