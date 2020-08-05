Zagato IsoRivolta GTZ: ателье готовит карбоновый суперкар

Ателье Zagato объявило о скором выпуске серии суперкаров GTZ под маркой IsoRivolta.

Потрясающий IsoRivolta GTZ создается в рамках итало-американского партнерства, знаменует возрождение бренда IsoRivolta и был вдохновлен IsoRivolta A3 с 1963 года.

У спорткара аккуратные верхняя и нижняя решетки, интересная форма капота, каплевидные фары и четыре закругленных задних фонаря сзади. Имитация ретростиля, вроде бы, ничего необычного, но как же все это вместе выглядит стильно и элегантно!

Кузов купе сделан из углеродного волокна, а оснащается автомобиль 6,8-литровым мотором V8 с компрессорным нагнетателем от Chevrolet Corvette Z06, правда, модернизированным по объему. Мы ничего не знаем о его мощности и, следовательно, трудно предположить, насколько быстро автомобиль разгоняется до сотни и какую максимальную скорость способен развить. Эти детали компания решила пока придержать, но и так понятно, что автомобиль "не простой".

Любопытным придется подождать до октября, поскольку тогда первый экземпляр IsoRivolta GTZ будет передан владельцу, а Zagato выпустит всю серию автомобилей, состоящую из 19 экземпляров.

Тем не менее, на данный момент 9 машин уже зарезервированы, хотя даже сложно предположить, на сколько придется раскошелиться будущим владельцам.