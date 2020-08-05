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Porsche начала тестировать загадочный 911 на Нюрбургринге (Видео)

Porsche начала тестировать загадочный 911 на Нюрбургринге (Видео)
Обновлено 08:41 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter
На самом, пожалуй, известном и популярном треке на планете фотошпионы приметили необычную модификацию Porsche 911 актуального поколения, которую, судя по всему, инженеры компании обучали правильно ездить. При этом никаких опознавательных знаков спорткар на себе не несет.

СМИ предполагают, что  Porsche продолжает испытания одной из самых "драйверских" модификаций "девятьсот одиннадцатого" – на рынок она должна выйти под обозначением GTS. Прийти к такому выводу позволяют некоторые нюансы оформления спорткара – скажем, особая пластика переднего бампера, желтые тормозные суппорты (по всей видимости, прототип снабжен карбон-керамическими тормозами) и спортивный выхлоп.

Стоит отметить, что мы уже видели ранее шпионские фото будущей 911 GTS, и между этими двумя прототипами определенно много общего.

Очевидно, модификация, которая займет место между "гражданской" Carrera S и хардкорным GT3, будет построена по рецепту, опробованному еще на прошлом поколении 911. Такой подход подразумевает оснащение спорткара не только доработанными аэродинамическими элементами и мощными тормозными механизмами, но и спортивным вариантом подвески, и соответствующим декором интерьера.

Кроме того, вполне можно ожидать некоторого увеличения отдачи двигателя по сравнению с Carrera S, которая сейчас по сути возглавляет семейство "нетурбовых" 911. Ее двигатель развивает 450 л.с. и позволяет заднеприводному купе ускоряться до 100 км/ч за 3,7 секунды (полноприводная версия на 0,1 с быстрее).

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Когда именно Porsche рассекретит все нюансы этой версии, пока неизвестно. Не исключено, что компания предпочтет сначала показать самую суровую версию 911 Carrera нового поколения с индексом GT3.

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Автомобиль, Porsche, Porsche 911.

Автор:

Телеграф
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