Porsche начала тестировать загадочный 911 на Нюрбургринге (Видео)

СМИ предполагают, что Porsche продолжает испытания одной из самых "драйверских" модификаций "девятьсот одиннадцатого" – на рынок она должна выйти под обозначением GTS. Прийти к такому выводу позволяют некоторые нюансы оформления спорткара – скажем, особая пластика переднего бампера, желтые тормозные суппорты (по всей видимости, прототип снабжен карбон-керамическими тормозами) и спортивный выхлоп.
Стоит отметить, что мы уже видели ранее шпионские фото будущей 911 GTS, и между этими двумя прототипами определенно много общего.
Очевидно, модификация, которая займет место между "гражданской" Carrera S и хардкорным GT3, будет построена по рецепту, опробованному еще на прошлом поколении 911. Такой подход подразумевает оснащение спорткара не только доработанными аэродинамическими элементами и мощными тормозными механизмами, но и спортивным вариантом подвески, и соответствующим декором интерьера.
Кроме того, вполне можно ожидать некоторого увеличения отдачи двигателя по сравнению с Carrera S, которая сейчас по сути возглавляет семейство "нетурбовых" 911. Ее двигатель развивает 450 л.с. и позволяет заднеприводному купе ускоряться до 100 км/ч за 3,7 секунды (полноприводная версия на 0,1 с быстрее).
Когда именно Porsche рассекретит все нюансы этой версии, пока неизвестно. Не исключено, что компания предпочтет сначала показать самую суровую версию 911 Carrera нового поколения с индексом GT3.