Бюджетник KIA Sportage назвали бестселлером марки

Удешевленная версия KIA Sportage стала бестселлером бренда с начала года.

В период с начала января по конец июля дилеры бренда смогли реализовать 41 тыс. таких машин. В отличие от современной версии, более бюджетный Sportage использует платформу автомобиля третьего поколения.

При этом в Китае две версии KIA Sportage продаются одновременно. Совсем неудивительно, что именно недорогая модификация более популярна из-за привлекательной стоимости – так, ее самая доступная версия обойдется в 108,9 тыс. юаней.

Бюджетная модификация KIA Sportage получила обновление осенью 2019 года – несмотря на относительно «старую» платформу, машина имеет современную внешность.

Решетка радиатора выполнена в стиле современных моделей KIA. Также отметим наличие противотуманных фар, интегрированных в бампер, а в задней части авто акцент сделан на название марки и модели.

Моторная гамма KIA Sportage состоит из двух силовых агрегатов – 2,0-литрового бензинового атмосферного с мощностью 161 л.с., а также 1,4-литрового турбомотора, обладающего отдачей в 140 л.с.

Атмосферный мотор работает в тандеме с 6МКПП или автоматической трансмиссией на такое же количество ступеней, а турбомотор сочетается с роботизированной коробкой передач.