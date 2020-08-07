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Редкий Chrysler Ghia 1953 года пустят с молотка (Фото)

Редкий Chrysler Ghia 1953 года пустят с молотка (Фото)
Обновлено 10:19 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
В сети обнаружили купе Chrysler Ghia 1953 года выпуска, которое выставлено на аукционе компанией Gooding & Company.

В США на аукционе Gooding & Company продают коричневый Dodge Polara Station Wagon 1960 года выпуска. Общий тираж редчайшего купе лимитированной серии составил 16 единиц авто.

За автомобиль, который ни разу за 70 лет не реставрировался, планируют выручить 650 тысяч долларов.

Модель отличается чувственным дизайном и массивной решеткой радиатора.

Chrysler Ghia 1953

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В силу возраста на белоснежном кузове модели присутствуют незначительные царапины и сколы, в интерьере имеются небольшие потертости на красных кожаных сидениях и трещина на руле.

Купе Chrysler Ghia 1953

Модель все еще остается крутой почти 70 лет спустя, и Gooding & Company заявили, что у автомобиля был один из "самых эксклюзивных и влиятельных дизайнов своего десятилетия".

Как сообщалось ранее, 2 июля прошлого года из жизни ушел экс-глава Chrysler и создатель Ford Mustang Ли Якокка. Ему было 94 года.

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Все по теме:

Аукцион, Chrysler, Авто, Chrysler Ghia 1953.

Автор:

Телеграф
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