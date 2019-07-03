Ушел из жизни экс-глава Chrysler и создатель Ford Mustang

Икона автомобильной промышленности Ли Якокка умер в возрасте 94 лет.

Гениальный человек, который смог спасти от банкротства компанию Chrysler и создать известный автомобиль Ford Mustang, умер 2 июля в своем доме в Бель-Эйр в Лос-Анджелесе.

По словам его дочери Лии Якокки Асад, причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью Паркинсона.

Его изобретательность и хитрость, находчивость и трудолюбие, жесткость и энергичность сделали его одним из самых успешных менеджеров своего поколения.

Для огромного количества американской публики Ли Якокка был лицом, голосом и символом автомобильного бизнеса в Детройте. Сын иммигранта, ставший вице-президентом компании Ford в 36 лет, впервые приобрел широкую известность в 1964 году, когда он помог поднять компанию на новый уровень со своим прототипом спортивного автомобиля Mustang, который впоследствии был запущен в серийное производство.

Его автобиография "Карьера менеджера" стала мировым бестселлером.