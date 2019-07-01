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Понедельник, 01.07.2019
Произведения автомобильного искусства: самые мощные автомобили планеты
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Произведения автомобильного искусства: самые мощные автомобили планеты

Человечество постоянно стремится к совершенству. В поисках идеала в автомобилестроении рождаются все более совершенные шедевры технологических идей. Каждому автолюбителю хочется, чтобы его авто было не только удобным, но и быстрым, поэтому в центре внимания каждый раз самая мощная машина в мире. Современная индустрия в этом направлении каждый год удивляет своими находками и достижениями. Автомобилестроительные компании успешно решают задачи, используя свой потенциал. Улучшают технические характеристики автомобилей, уменьшают их вес, создают экономичные и мощные моторы. А когда что-то кажется невыполнимым, полностью переосмысливают весь процесс, всю технологию создания автомобиля. Для ценителей супермашин предлагается рейтинг, в котором лидируют самые мощные автомобили.
drive.temaretik.com
Фото: pixabay.com
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