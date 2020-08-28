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GM представил официальный тизер нового хэтчбека Chevrolet Bolt (Видео)

GM представил официальный тизер нового хэтчбека Chevrolet Bolt (Видео)
Обновлено 09:55 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот
Показан тизер нового электрического кроссовера Bolt EUV. Производство новинок стартует летом 2021 года.

Серийной версии электрохэтчбека Chevrolet Bolt EV скоро исполняется четыре года, так что в General Motors решили, что самое время радикально обновить модель.

Bolt EUV построят на базе электромобиля Buick Velite 7, который недавно дебютировал в Китае. У него запас хода составляет 500 км.

Длина Velite 7 составляет 4,26 метра, ширина равна 1,77 метра, а в высоту машина достигает 1,62 метра. Длина колесной базы при этом составляет 2,6 метра. Примерно такие же размеры будут и у Bolt EUV.

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Кроссовер станет первым автомобилем бренда, который получит новую систему автономного управления Super Cruise.

Как сообщалось ранее, два месяца назад компания Chevrolet обновила пикап Colorado для рынка США, а теперь рестайлинг пережила модель и для Южной Америки.

Также, Chevrolet решил выпустить бюджетную модификацию удлиненного Blazer.

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Все по теме:

General Motors, Chevrolet, Авто, Chevrolet Bolt.

Автор:

Телеграф
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