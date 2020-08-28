GM представил официальный тизер нового хэтчбека Chevrolet Bolt (Видео)

Показан тизер нового электрического кроссовера Bolt EUV. Производство новинок стартует летом 2021 года.

Серийной версии электрохэтчбека Chevrolet Bolt EV скоро исполняется четыре года, так что в General Motors решили, что самое время радикально обновить модель.

Bolt EUV построят на базе электромобиля Buick Velite 7, который недавно дебютировал в Китае. У него запас хода составляет 500 км.

Длина Velite 7 составляет 4,26 метра, ширина равна 1,77 метра, а в высоту машина достигает 1,62 метра. Длина колесной базы при этом составляет 2,6 метра. Примерно такие же размеры будут и у Bolt EUV.

Кроссовер станет первым автомобилем бренда, который получит новую систему автономного управления Super Cruise.

Как сообщалось ранее, два месяца назад компания Chevrolet обновила пикап Colorado для рынка США, а теперь рестайлинг пережила модель и для Южной Америки.

Также, Chevrolet решил выпустить бюджетную модификацию удлиненного Blazer.