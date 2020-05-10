Что-то новенькое: анонсирован концептуальный кроссовер Roewe Marvel-R (Фото)

Кроссовер Roewe Marvel-R станет частью обширного R-семейства электромобилей.

Китайский производитель, который когда-то начал продавать модели, полностью или частично использующие технологии европейских Rover, в скором времени выпускает вторую высокотехнологичную модель: концепцию Marvel-R.

Второй концептуальный новичок, который Roewe представляет за короткое время, - это концепт Marvel-R. В отличие от R-Aura Concept, это не внедорожник, а седан.

Кроме того, этот завышенный автомобиль выглядит немного более готовым к производству, чем R-Aura.

Поскольку этот Marvel-R все еще является концептуальной моделью, Roewe наполняет его поразительными технологиями и деталями. Например, автомобиль получил синюю подсветку вокруг, и даже R-эмблемы и колеса с колесными арками подсвечиваются синим цветом. Фары, которые соединены друг с другом, как задние фонари, оснащены технологией матричных светодиодов.

Общий дизайн Marvel-R не такой уж шокирующий. На самом деле, автомобиль в целом похож на внедорожник Marvel X, представленный миру в 2018 году. Кстати, у Roewe также есть хорошая зона для гаджетов. Например, Marvel-R, как и его концептуальный брат, оснащен "утопленными" дверными ручками, также имеет подключение 5G и должен иметь возможность полуавтономного вождения уровня 3.

Roewe пока не публикует конкретную информацию о моторной гамме Marvel-R, хотя, по сообщениям СМИ, эта концептуальная модель также оснащена полностью электрической силовой установкой.