Бюджетник от Volkswagen попал в список бестселлеров

Неожиданно для всех бюджетные модели Volkswagen начали пользоваться ажиотажным спросом.

Немецкая компания Volkswagen поделилась данными о продажах бюджетных версий своих машин под маркой Jetta.

По информации СМИ, за первые 7 месяцев нынешнего года было продано более 100 тыс. таких машин. Напомним, что бренд Jetta является новым – его дебют состоялся в 2019 году.

На данный момент он представлен тремя моделями – дебютной стал кросс VS5, который позиционируется как недорогая модификация Volkswagen Tharu. За такой автомобиль со 150-сильным турбодвигателем и 6АКПП просят всего 84 800 юаней.

После успешного дебюта модели VS5 на рынок вышел седан Jetta VA3, который был создан на платформе Volkswagen Polo. В Китае такой автомобиль оценивают в 65 800 юаней.

За кроссовер с 1,4-литровым мотором с мощностью 150 л.с. и автоматической трансмиссией просят 111 800 юаней.

Руководство Jetta отмечает, что высокий спрос на автомобили вызвал интерес к бренду со стороны других стран. Поэтому география марки в скором времени может быть расширена.