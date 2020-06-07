Jeep Compass обновился и получил новый мотор

Jeep официально представил обновленный кроссовер Compass для Европы.

Компактный американский кроссовер Jeep Compass обновился для европейцев, поменяв место прописки и получив новый мотор.

Для европейски потребителей Jeep Compass теперь собирают на заводе в итальянской коммуне Мелфи, а до этого кроссовер поставляли с производственной площадки в Мексике. При этом авто обзавелось новым 1,3-литровым бензиновым турбомотором в двух вариантах форсировки - 130 и 150 л. с.

Движок в менее производительной версии трудится вместе с шестискоростной "механикой", а более мощный агрегатируется шестиступенчатым "сухим" "роботом" с двумя сцеплениями. Кроме того, в арсенале паркетника имеется и турбированный 120-сильный дизель объемом 1,6 л.

Привод предусмотрен только передний - в угоду европейцам. В качестве полноприводной альтернативы будет еще и гибридная силовая установка с турбодвижком на 1,3 л суммарной мощностью 190 или 240 "лошадей". Compass в такой модификации будет доступен к концу 2020 года.