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Jeep Compass обновился и получил новый мотор

Jeep Compass обновился и получил новый мотор
22:42 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Jeep официально представил обновленный кроссовер Compass для Европы.

Компактный американский кроссовер Jeep Compass обновился для европейцев, поменяв место прописки и получив новый мотор.

Для европейски потребителей Jeep Compass теперь собирают на заводе в итальянской коммуне Мелфи, а до этого кроссовер поставляли с производственной площадки в Мексике. При этом авто обзавелось новым 1,3-литровым бензиновым турбомотором в двух вариантах форсировки - 130 и 150 л. с.

Движок в менее производительной версии трудится вместе с шестискоростной "механикой", а более мощный агрегатируется шестиступенчатым "сухим" "роботом" с двумя сцеплениями. Кроме того, в арсенале паркетника имеется и турбированный 120-сильный дизель объемом 1,6 л.

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Привод предусмотрен только передний - в угоду европейцам. В качестве полноприводной альтернативы будет еще и гибридная силовая установка с турбодвижком на 1,3 л суммарной мощностью 190 или 240 "лошадей". Compass в такой модификации будет доступен к концу 2020 года.

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Авто, Кроссовер, Jeep, Мотор, Jeep Compass.
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