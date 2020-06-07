Haval H6: объявлена дата продаж нового кроссовера

Премьера новинки состоится в июле, а продажи автомобиля на китайском рынке начнутся в августе.

Как стало известно, новое поколение кроссовера Haval H6 дебютирует на китайском рынке в июле, а продажи новинки стартуют уже в августе.

Новинка будет базироваться на стилистике концепт-кара Haval Concept H, который был представлен в феврале 2020 года в Индии.

Новый Haval H6 получит переработанную решётку радиатора, модернизированную оптику и иные бампера. Также кроссоверу достанется другая линия остекления, в отличие от предшественника.

В интерьере обновлённого Haval H6 появится вращающийся селектор взамен традиционного рычага переключения передач, цифровая приборная панель и габаритный экран медиасистемы. В списке оборудования кроссовера будет находиться адаптивный круиз-контроль, помощник предотвращения фронтальных столкновений и камеры кругового видеообзора.

По предварительной информации, обновлённый Haval H6 укомплектуют 1,5-литровым наддувным мотором мощностью 169 л.с. Также будет представлена версия и с 197-сильным двигателем рабочим объёмом 2,0 литра. В паре с указанными агрегатами будет работать только 7-скоростная роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением.