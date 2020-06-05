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Пятница, 05.06.2020
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Ford анонсировал дату премьеры нового Bronco

Ford анонсировал дату премьеры нового Bronco
13:53 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

По мере приближения дебюта в интернете увеличивается слухи о внедорожнике.

Возрождение Ford Bronco, которое анонсировали ещё в 2017-м, должно было произойти текущей весной, однако в планы вмешалась коронавирусная инфекция: ожидалось, что внедорожник представят на автошоу в Нью-Йорке, но в связи с пандемией его отметили.

До сих пор сведений о новых сроках проведения демонстрации не было, однако в четверг, 4 июня, компания обновила собственный веб-портал, и на странице, посвящённой новинке, отмечено, что мировой дебют состоится в июле текущего года.

Коронавирус задержал как премьеру, так и выпуск нового Bronco. Впрочем, в середине мая производитель подтвердил, что начало поставок авто дилерам в США все ещё намечено на следующий год.

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Также ходят разговоры о 7-ступенчатой МКПП, информационно-развлекательном комплексе от нового F-150 и "заряженном" Bronco Raptor, который получит 450-сильный мотор V6.

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Внедорожник, Премьера, Ford, Авто, Дата, Ford Bronco.
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