Ford анонсировал дату премьеры нового Bronco

По мере приближения дебюта в интернете увеличивается слухи о внедорожнике.

Возрождение Ford Bronco, которое анонсировали ещё в 2017-м, должно было произойти текущей весной, однако в планы вмешалась коронавирусная инфекция: ожидалось, что внедорожник представят на автошоу в Нью-Йорке, но в связи с пандемией его отметили.

До сих пор сведений о новых сроках проведения демонстрации не было, однако в четверг, 4 июня, компания обновила собственный веб-портал, и на странице, посвящённой новинке, отмечено, что мировой дебют состоится в июле текущего года.

Коронавирус задержал как премьеру, так и выпуск нового Bronco. Впрочем, в середине мая производитель подтвердил, что начало поставок авто дилерам в США все ещё намечено на следующий год.

Также ходят разговоры о 7-ступенчатой МКПП, информационно-развлекательном комплексе от нового F-150 и "заряженном" Bronco Raptor, который получит 450-сильный мотор V6.