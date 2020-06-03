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Hyundai Santa Fe: состоялась презентация обновленного кроссовера (Фото)

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Hyundai Santa Fe: состоялась презентация обновленного кроссовера (Фото)
20:25 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Свежий внешний вид и новые функции можно увидеть со всех сторон автомобиля, а также изнутри.

Hyundai Motor Company представила дизайн своего нового Santa Fe, демонстрируя харизматический стиль и дополнительные функции, которые делают автомобиль идеальным для семейных приключений.

Разработанный, чтобы предложить превосходный опыт и удовлетворить потребности всей семьи, модернизированный Santa Fe четвертого поколения выходит за рамки простого обновления.

Передняя часть нового Santa Fe определяется широкой решеткой радиатора, которая проходит по всей ширине автомобиля. Зажимная форма нижнего воздухозаборника гармонично расширяет горизонтальную линию, подчеркивая широкую и сбалансированную позицию автомобиля.

В решетку радиатора встроены фары, а привлекательные светодиодные дневные ходовые огни начинаются с верхней части решетки и "прорезают" ее, создавая уникальные Т-образные формы на каждом углу при включении.

Боковая часть Santa Fe характеризуется бесшовной линией, которая соединяет ДХО с задними фонарями, придавая автомобилю чувственно спортивный вид. Увеличенная ширина колесных арок подчеркивает прочный и мощный характер автомобиля, а дополняют образ 20-дюймовые колеса. Модернизированные задние фонари соединены тонкой подсветкой, которая дополняет горизонтальную тему дизайна на передней и боковых частях автомобиля.

Модернизированный семиместный салон Santa Fe теперь обеспечивает больше пространства, комфорта и удобства по сравнению с предыдущей моделью. Он выводит автомобиль на новый уровень роскоши, каждый компонент которого отделан материалами премиум-класса. Центральная консоль находится высоко, давая водителю и переднему пассажиру ощущение сидящего в кресле.

Все кнопки расположены по центру для интуитивного и эргономичного использования. В центре обновленной центральной консоли расположены кнопки переключения передач и другие часто используемые функции.

Впервые новый Santa Fe поставляется с селектором режима Terrain: ручка управления, расположенная на центральной консоли, для удобного переключения между различными режимами движения, оптимизации производительности и настроек для полного привода (AWD) для различных дорожные ситуации. Эта функция включает в себя уникальные режимы для песка, снега и грязи, а также эко, спорт, комфорт и интеллектуальные режимы, последний из которых автоматически распознает стиль вождения и выбирает режим, который не требуется водителю.

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Консоль также оснащена новым 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем AVN (аудио, видео, навигация) с предварительно загруженными картами, спутниковой голосовой навигацией, дисплеем задней камеры, а также полным набором функций развлечения и подключения в автомобиле. Прямо перед водителем расположена 12,3-дюймовая полностью цифровая комбинация приборов.

Техническая составляющая новинки еще не раскрыта. Известно, что новый Santa Fe будет доступен с гибридными и подключаемыми гибридными силовыми установками. Не исключено, что кроссовер будет предлагаться с той же силовой установкой PHEV мощностью 261 л.с., которую недавно получил обновленный Kia Sorento, а также с гибридным агрегатом на базе бензинового двигателя и обычным дизельным мотором.

Новый Santa Fe появится у европейских дилеров уже в сентябре текущего года, а в ближайшие месяцы будет объявлено больше официальной информации.

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Hyundai, Авто, Презентация, Кроссовер, Hyundai Santa Fe.
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