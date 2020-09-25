Создатель ВАЗ-2110 обрушился с критикой на BMW: сеть взорвалась насмешками

Бывший дизайнер "АвтоВАЗа" Владимир Ярцев прокомментировал внешний вид современных моделей BMW.

На своей личной странице в Facebook Владимир Ярцев, который трудился над внешним видом ВАЗ-2110 на предприятии "АвтоВАЗ", раскритиковал внешний вид современных моделей BMW.

Российский дизайнер отметил, что мысль о "гипертрофированной" решетке BMW посетила его еще 15 лет назад. Тогда специалисту было стыдно за то, что такая мысль вообще могла прийти ему в голову.

Теперь, по словам Ярцева, ему стыдно "за дизайнеров BMW, что они пришли к подобной идее".

Стоит отметить, что пользователи социальной сети не разделили мнение Ярцева. Их также очень возмутило то, что дизайнер российского автопрома критикует разработчиков BMW.

Дизайн ВАЗ-2110

"Бывшему дизайнеру легендарного ВАЗа виднее, как должен выглядеть БМВ. Не пойму, почему немцы вас до сих пор не наняли"

Дизайн BMW X7

"Это какой-то сюр честное слово. Человек причастный к производству российского дерьма на колесах, критикует BMW".

Как сообщалось ранее, BMW продолжает готовить к конвейеру одну из самых главных своих новинок - флагман iNext.