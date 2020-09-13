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В Германии засняли будущий технологический флагман BMW iNext (Фото)

В Германии засняли будущий технологический флагман BMW iNext (Фото)
Обновлено 14:52 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Старт производства электрокроссовера намечен на следующее лето. Соответственно, до премьеры осталось еще несколько месяцев.

BMW продолжает готовить к конвейеру одну из самых главных своих новинок - модель, которая должна стать технологическим флагманом бренда. Фотошпионам удалось сфотографировать один из прототипов в Германии.

Сам производитель еще в конце июля рассекретил лицевую панель, которая будет установлена на BMW iNext вместо традиционной радиаторной решетки. На тестовой машине ее хорошо видно даже через камуфляж: по сути своей это несущая конструкция для датчиков автопилота третьего уровня, которым обещают оснастить кроссовер.

BMW iNext

Помимо автопилота, новинка получит постоянное высокоскоростное подключение к Сети и электропривод: именно сочетание этих трех технологий делает iNext самым продвинутым BMW. К слову, названия серийной версии мы до сих пор не знаем, хотя недавно прошел слух, что машину переименуют в iX. Честно говоря, это довольно запутанная история, ведь отсутствие числового индекса внесет неразбериху на фоне существования других электрокроссоверов, созданных на основе топливных моделей. Это, например, уже представленный iX3 и будущий iX1.

BMW iNext

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При этом мы знаем, что по своим размерам BMW iX расположится между X3 и X5, хотя салоном он будет ближе к последнему благодаря просторной электромобильной компоновке.

BMW iNext

Также сообщалось, что, в отличие от безальтернативного 286-сильного iX3, у iX будет три варианта мощности в диапазоне от 313 до 620 л.с. А еще эта модель получит продвинутую систему управления различными функциями: вместо тачскринов будут использоваться проекции и высокотехнологичные материалы внутренней отделки.

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BMW, Авто, BMW iNext.

Автор:

Телеграф
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