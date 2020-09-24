ДТП за границей: что делать в этом случае

В ДТП, к сожалению, можно попасть вне зависимости от того, в какой стране вы находитесь.

Сначала - проверить наличие и действие полиса "Зеленая Карта".

В каждой стране участники дорожного движения должны выполнять требования национального законодательства и соблюдать установленные правила дорожного движения этой страны. Однако существуют общие правила, которые во многом совпадают с украинскими.

В случае ДТП за рубежом рекомендуется:

Вызвать полицию (не покидать место ДТП до ее приезда) и, при необходимости, другие службы. Если в результате ДТП нет травмированных (погибших) людей и/или значительного повреждения имущества (в т. ч. транспортных средств) участников ДТП, то можно оформить сообщение о дорожно-транспортном происшествии (Европротокол).

Принять меры безопасности всех участников дорожного движения.

По технической возможности: сфотографировать место ДТП, повреждения всех транспортных средств (иного поврежденного имущества), зафиксировав координаты места ДТП (данные геолокации) или сделать видеозапись с места ДТП.

Записать данные других участников ДТП: Ф.И.О. водителя, его водительское удостоверение, контактный телефон, название страховой компании и номер полиса, записать информацию о свидетелях и их контактные данные.

Не подписывать документы, смысл которых Вам непонятен, но если этого не избежать, укажите на украинском языке, что Вы не понимаете содержания документа и языка на котором он составлен.

Сфотографировать, при технической возможности, все документы, которые были оформлены на месте ДТП (справка полиции, Европротокол тому подобное).

Если, по вашему мнению, вы являетесь виновником ДТП, предоставьте второму участнику сведения о вашем договоре международного страхования "Зеленая карта".

Если, по Вашему мнению, Вы являетесь потерпевшим в ДТП, настаивайте, чтобы виновник предоставил Вам копию своего договора страхования (или информацию о нем) и уведомил своего страховщика о событии с места ДТП по телефону.

Если по ситуации очевидно, что Вы потерпевший - не предоставляйте никому, кроме сотрудников полиции, копии Вашего договора международного страхования "Зеленая карта", чтобы не стать жертвой мошенников.

Независимо от того, являетесь Вы, по Вашему мнению, виновником или потерпевшим в ДТП, в кратчайший срок сообщите в страховую компанию, с которой Вы заключили договор международного страхования "Зеленая карта", о ДТП любыми коммуникационными средствами, согласованными со страховщиком.